Mesa diretora da Associação dos Fiscais toma posse na Camara

Foi realizada na ultima sexta-feira, 10 de agosto, a posse da diretoria da Associação dos Fiscais do Município. A solenidade foi realizada na Câmara Municipal de Senador Canedo, com a presença dos secretários municipais Danillo Garcia e Reinaldo Alves. A entidade tem entre suas funções trabalhar em prol do serviço de fiscalização no município. As equipes de fiscalizações verificam o cumprimento das legislações das áreas de saúde, finanças, meio ambiente e serviços urbanos, mantendo a ordem pública e o bem estar do cidadão.