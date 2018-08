Campanha de vacinação prossegue em Senador Canedo

Está sendo realizada entre os dias 6 e 31 de agosto a Campanha Multivacinação. A ação está sendo realizada nas 23 unidades básicas de saúde. O objetivo é vacinar crianças de 1 ano e com idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Está sendo feito reforço da Tríplice Viral (Sarampo-Cachumba-Rubéola) e da VOP (Poliomelite). A estimativa é no final da campanha atingir 95% do público alvo, definido pelo Ministério da Saúde. As vacinas fazem parte do calendário básico, quais o município tem boa cobertura, porém é importante a imunização das crianças. O Dia D da campanha será no dia 18 de agosto, com abertura dos postos no final de semana para maior alcance da meta estabelecida.

