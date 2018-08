Homologação do Concurso do AparecidaPrev deve sair até o final de agosto

Para o melhor atendimento do servidor público aposentado ou pensionista será homologado em agosto o Concurso para Preenchimento de Vagas do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev). As provas do certame foram realizadas no dia 10 de junho deste ano e mais de 15 mil candidatos se inscreveram para concorrer as 29 vagas disponíveis.

“A efetivação desse concurso e o preenchimento dessas vagas resultará em um melhor atendimento para os servidores aposentados e pensionistas que dependem do órgão, otimizando e agilizando os serviços. Com isso traremos um novo olhar para Aparecida, por isso o certame foi fundamental. Agora é esperar a homologação e o chamamento dos aprovados”, acrescentou Tarcísio dos Santos, presidente do órgão.

As vagas ofertadas foram para os cargos de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, técnico previdenciário, analista de tecnologia da informação, analista previdenciário, analista financeiro, assessor jurídico, contador e médico perito previdenciário. A remuneração para os cargos varia de R$ 937,00 a R$ 4.000,00 com jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.

Assessor Jurídico – Com relação às vagas para Assessor Jurídico, o presidente da autarquia explica que a liberação do resultado e a homologação estão em suspenso devido à uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, mas que a Prefeitura está trabalhando para que o processo seja finalizado.

“Essas vagas são essenciais para uma melhor efetivação do serviço prestado pelo órgão, por isso estamos atuando junto à Justiça para explanar todas as dúvidas levantadas e em breve, liberar o resultado e também homologar as vagas”, comentou Tarcísio dos Santos.