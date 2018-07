Prefeitura de Goiânia / reativa pedreira para acelerar obras de infraestrutura

Prefeito Iris Rezende aciona primeira detonação de rocha do local que volta a funcionar para fornecer matéria-prima para pavimentação asfáltica, manutenção viária, contenção de erosões, entre outros serviços

A Prefeitura de Goiânia inicia, nesta quarta-feira, 25, às 16h, o trabalho de detonação de rochas do Complexo Industrial Pedreira (Usina de Asfalto), desativada na gestão passada. A reativação do complexo será feita pelo prefeito Iris Rezende, no local. Com a medida, a gestão recebe reforço para a produção de insumos que são utilizados em obras e serviços de infraestrutura da Capital, entre eles de pavimentação asfáltica.

Com a autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e do Exército Brasileiro, a Pedreira transformará rochas micaxisto em pedras marroadas, macadames, matacos, além de britas em diversos tamanhos e pó de pedras.

“Todo esse material será utilizado na produção de massa asfáltica, serviços de terraplanagem, pré-moldados em geral, manutenções viárias, além de serviços para contenção de erosão, barragens de córregos e gabiões”, cita o diretor de Produção Industrial da Pedreira, Leandro Chagas Carneiro, explicando que o material retirado da pedreira possibilitará a realização dos serviços de infraestrutura a um custo menor, sem depender de matéria-prima de terceiros.

Somente no primeiro dia, a pedreira detonará 8.924 metros cúbicos de rocha que gerará 24 mil toneladas de insumos e a produção diária do local será de 200 metros cúbicos, incluindo a produção de pedras diversas e o fornecimento para obras externas. O Complexo Industrial Pedreira – Usina de Asfalto está localizado na Estrada Velha para Bela Vista, KM 6, Zona Rural, logo após o Parque Atheneu.

Serviço

Assunto: Prefeito Iris Rezende aciona primeira detonação de rocha em pedreira reativada

Data: Quarta-feira, 25 de julho

Horário: 16 horas

Local: Estrada Velha para Bela Vista, KM 6, Zona Rural, logo após o Parque Atheneu

Mauro Júnio, da Diretoria de Jornalismo