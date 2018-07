Lulu Santos sobre namoro com baiano: “Nada a esconder”

Lulu Santos assumiu namoro com Clebson Teixeira, de 26 anos, na última segunda-feira (23). Em seu perfil do Instagram, o cantor confirmou o romance ao publicar uma foto com o baiano durante um passeio de helicóptero e usou a rede social para agradecer aos elogios que recebeu pela nova relação.

“É realmente um privilégio, me sinto abençoado por tanto carinho e boas vibrações. É claro que a gente está vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. Do fundo do coração, nosso muitíssimo obrigado!”, disse. Atualmente, Lulu está no ar na 7ª temporada do “The Voice Brasil”, que iniciou com Claudia Leitte surpreendendo como falsa candidata.

Lulu Santos explica por que assumiu namoro com baiano: ‘Nada a esconder’

Nesta quinta-feira (25), o intérprete do hit “Tempos Modernos” publicou um vídeo comentando a repercussão de seu namoro com Clebson. “Salve, pessoal! Eu não poderia deixar de voltar aqui para de novo agradecer pela enxurrada de carinho, respeito e de consideração que a gente tem recebido desde que a notícia tomou um fluor mais amplo. A gente fez questão de iniciar isso na nossa rede social porque a gente não tem absolutamente nada a esconder”, disse.

“Se tem uma coisa que falta na condução do nosso país e, muita das vezes, da nossa sociedade é uma certa honestidade. Clebson e eu estamos encantados com todo o amor e carinho e a gente deseja, de todo o coração, que esse amor reflua para cada um vocês que se deram o trabalho de chegarem até aqui e nos desejarem coisas boas. A vocês todos, todo nosso amor e reconhecimento. Tamo junto e muito obrigado”, completou Lulu.