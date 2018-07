Promover o lazer e o bem-estar da população é uma das principais funções do poder público. Com esse intuito a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, inaugura nesta terça-feira, 24, às 17h, a praça João Elias Sobrinho, no Jardim Itapuã. A solenidade será realizada na Rua Ademar de Barros com Rua F.

A praça possui uma área total de 1.134 mil m², com pista de caminhada de 120 metros, playground, bancos de madeira, paisagismo e iluminação noturna. O espaço conta também com Academia da Terceira Idade (ATI) também conhecida como Academia Aberta. As academias possuem 13 equipamentos, sendo três para pessoas com deficiência.

Só nesta atual administração já foram entregues 17 praças e no total, a cidade já conta com 50 espaços para o uso da população aparecidense voltados para o lazer e prática de atividades físicas. “Queremos ampliar ainda mais este número até o final da gestão. Com as praças, melhora-se a qualidade de vida de todos”, sublinhou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Passaglia.

Serviço

Assunto: Moradores do Jardim Itapuã ganham nova praça nesta terça-feira,24

Data: 24 de julho de 2018

Horário: 17h

Local: Rua Ademar de Barros com Rua F, Jardim Itapuã.