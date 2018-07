Circuito de Esportes de Areia em Senador Canedo

Foi realizado a final do Campeonato de Futebol de Areia neste sábado, 21, de julho, dentre as atividades esportivas que participam do roteiro de programação do evento: volêi de praia, futvolêi, atletismo e lutas marciais. Crianças e adolescentes da iniciação esportiva do município foram os principais competidores, junto a demais atletas convidados. A iniciativa é da Prefeitura de Senador Canedo, numa parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Agência Municipal de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e também de Administração; e da SANESC.

