600 pacientes da rede recebem atendimento oftalmológico em Aparecida

Com o objetivo de reduzir o tempo e ass filas de espera por consultas oftalmológicas, cerca de 600 moradores de Aparecida de Goiânia passaram pelo procedimento na manhã deste sábado, 21. Os atendimentos foram realizados dentro do 1º mutirão de consultas oftalmológicas da Secretaria Municipal de Saúde. Nove médicos realizaram os atendimentos, que ocorreram gratuitamente no Hospital de Olhos, que foram previamente agendados com os pacientes cadastrados.

O prefeito Gustavo Mendanha participou da ação e enfatizou a importância da ação: “Todos os meses temos realizado mutirões de consulta em diversas áreas para reduzir as filas de espera, ampliar a assistência e trazer mais qualidade e conforto para quem utiliza nossos serviços. São ações que têm dado muito certo e que demonstram nosso compromisso em oferecer uma saúde de qualidade para a população aparecidense”, destacou Gustavo ao andar pelo hospital e conversar com os pacientes.

Idealizador do mutirão de consultas, o secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, salientou que a área de oftalmo é uma das mais relevantes para a saúde pública municipal. “Aparecida realiza todos os meses mais de sete mil consultas oftalmológicas. Uma ação como esta, em que estamos atendendo 600 pacientes em apenas uma manhã, impacta favoravelmente todos os usuários do sistema, diminuindo o tempo de espera”, afirmou.

A diretora de Urgências e Especialidades do Município, Amanda Melo, agradeceu a parceria do Hospital de Olhos: “Instituição parceira da Prefeitura, que abriu suas portas para atender nossos pacientes neste sábado, com qualidade e eficiência”. Quem também aprovou a iniciativa foi a moradora do Sítio Santa Luzia, Andrea Álvares. “Estou encantada com a rapidez e a qualidade do atendimento. Aguardei essa consulta por pouco mais de três semanas e saio daqui bem satisfeita. Médico educado e atencioso, que solucionou todas as minhas dúvidas”, elogiou.

A moradora do Mansões Paraíso, Mônica Prates, levou a filha Camila Vitória para ser atendida e destacou os avanços da Prefeitura enquanto aguardavam serem chamadas. “Os serviços de saúde em Aparecida melhoraram muito nos últimos anos. Antigamente, a espera por consulta era longa, ficávamos meses na fila. Desta vez, precisei de consulta oftalmológica e em menos de um mês consegui um excelente atendimento”, afirmou.