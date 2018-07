Suspeito de abusar de quatro meninas em Padre Bernardo é preso, em Planaltina

Um homem suspeito de abusar sexualmente de quatro meninas em Padre Bernardo foi preso, nesta quarta-feira (18), em Planaltina, Entorno do Distrito Federal. Segundo informações do delegado Vinícius Máximo, titular da Delegacia de Padre Bernardo, o homem ameaçava as vítimas de morte caso os fatos relativos aos abusos fossem revelados.

Os abusos ocorreram há mais de quatro anos, mas apenas este ano as meninas fizeram a denúncia. “No dia 26 de janeiro deste ano, uma das meninas, acompanhada da mãe, procurou a delegacia municipal para fazer a denúncia. Depois disso, as outras três também fizeram a denúncia”, explicou.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial instruiu inquérito policial com as provas necessárias e, com base nelas, representou pela prisão temporária do investigado. O mandado de prisão foi expedido, porém, assim que o suspeito soube do início das investigações, fugiu para Planaltina.

Após levantamento, os policiais civis de Padre Bernardo descobriram onde ele se escondia e solicitaram apoio aos policiais de Planaltina, que localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão. “No momento da prisão, o homem ainda tentou fugir, mas sem sucesso”, disse o delegado.