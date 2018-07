Está sendo realizado nesta quinta-feira, 19 de julho, a limpeza das bocas de lobo no Residencial Morada do Bosque. A recuperação ocorre nos seis bairros da Região Central, onde estão sendo feitas as ações do Programa Prefeitura e Comunidade em Ação. Estão recebendo os serviços urbanos, o Conjunto Morada do Morro, Residencial Santa Edwiges, Jardim Canedo 1,2 e 3 e também o Residencial Morada do Bosque. A ação está sendo realizada pela a Secretaria de Infraestrutura juntamente com a Secretaria de Planejamento.