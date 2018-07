CAO Criminal e DGAP articulam a ampliação de projetos de incentivo ao trabalho de presos em Goiás

O coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) Criminal do Ministério Público de Goiás (MP-GO), Luciano Miranda Meireles, reuniu-se nesta quarta-feira (15/7) com o superintendente de Reintegração Social e Cidadania da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), William Paulo da Costa, e com o gerente de Produção Agropecuária e Industrial da DGAP, Robson Cavalcante de Sousa.

O objetivo da reunião foi a elaboração de uma nota informativa, que será encaminhada a promotores de Justiça com atuação na área, apresentando a possibilidade de desenvolver um projeto de fomento ao trabalho de detentos em cada umas das comarcas de Goiás. A proposta é que os presos possam ser remunerados pela administração municipal, por meio de convênio firmado entre prefeitura, governo do Estado e DGAP, Atualmente, este tipo de projeto só foi implantado em algumas comarcas, como Senador Canedo e Goianésia.

A atuação que busca ampliar em Goiás o trabalho remunerado de presos alinha-se à meta institucional do MP-GO, em seu Plano Geral de Atuação (PGA) 2018/2019, que é a reestruturação do sistema prisional em Goiás. (Texto: Melissa Calaça – Estagiária da Assessoria de Comunicação Social do MP-GO/ Supervisão: Ana Cristina Arruda – Foto: acervo CAO Criminal)