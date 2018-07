O Presidente da Câmara, Rodrigo Rosa, acompanhou o trabalho de readequamento do trânsito do cruzamento da avenida Antônio Flávio de Lima com a Rua BV 20 no Boa Vista II. Vale salientar e agradecer a prestatividade e prontidão do André Gomes e sua equipe, que realizaram um trabalho de grande qualidade, atendendo prontamente a solicitação da Câmara.