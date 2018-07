Novos hábitos são adotados por população de Aparecida com Academias da Terceira Idade

ATI’s ficam em praças ou parques e podem ser utilizadas por todos os moradores da região

Garantir maior qualidade de vida e saúde é uma das políticas públicas da prefeitura de Aparecida. As Academias da Terceira Idade, conhecidas como ATI’S, têm esse papel e estão espalhadas por toda a cidade em parques ou praças, o espaço contém equipamentos adaptados para o uso de pessoas com todas as idades.

Só em Aparecida de Goiânia existem 54 ATI’s, que estimulam a prática de exercícios físicos, hábito que traz muitos benefícios para a comunidade, como prevenção de doenças, além de ser um espaço de socialização para os moradores do bairro. Uma placa explicativa fixada no local orienta para o uso correto e efetivo dos aparelhos instalados em cada ATI.

Devido à fragilidade das articulações dos idosos, os exercícios possuem pouco impacto e os equipamentos visam melhorar o fortalecimento muscular e a flexibilidade dos usuários. “Eu sou aposentada e todos os dias, após o café da manhã, venho aqui fazer exercícios. Me faz muito bem, porque eu passo o resto do meu dia mais disposta para cumprir minhas atividades em casa”, disse Maria José, que pratica atividades físicas na ATI da praça do Jardim Tropical.

Cada vez mais presentes em praças e parques de todo o Brasil, as ATI’s se tornaram referência em saúde, bem-estar e melhor qualidade de vida para o cidadão, sempre instaladas em locais com movimentação de pessoas.