Dois são presos suspeitos de facilitar fuga de detentos, em Trindade: confira o nome dos foragidos

Akylla Ferrão Antunes, de 24 anos, e Jacson Delúbio Santana de França, de 24 anos, são presos suspeitos de facilitar a fuga de detentos na tarde deste domingo (15), em Trindade. A ação, que contou com duas explosões ao mesmo tempo, possibilitou a fuga de 19 detentos de alta periculosidade que estavam no presídio municipal.

Segundo informações da delegada Paula Meotti, Akylla foi autuada em flagrante por facilitar a entrada de explosivos no presídio. “Ela confessou que, há uma semana, repassou cerca de dez artefatos explosivos e de um cordel para outras mulheres, que conseguiram entrar no presídio e entregar para os detentos”, explicou. A mulher disse ainda que estava ajudando o marido, Matheus Fernandes Assis, de 23 anos, a fugir da prisão. Apesar dos esforços, ele não conseguiu fugir e ainda se machucou durante a explosão.

A delegada contou ainda que Akylla foi presa logo após a ação, ao buscar um Honda Civic que foi usado por alguns presos na fuga. Ela deixou o veículo ligado nas proximidades do presídio para que, após a explosão, pudesse ocorrer a fuga. Porém, no momento em que ela retornou para buscar o veículo, uma viatura da Polícia Militar chegou no local. Além de Akylla, Jacson Delúbio Santana de França, de 24 anos, também foi preso suspeito de facilitar a fuga. De acordo com a Polícia Militar, ele levaria a chave reserva do Honda Civic para a jovem.

Indagada sobre como as mulheres conseguiram entrar na prisão com os explosivos, Akylla disse que possivelmente foi pela região genital. “Os agentes penitenciários deveriam ter o controle sobre quem entra no presídio, isso será investigado posteriormente”, concluiu.

Recapturados

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou, no início da tarde desta segunda-feira (16), a recaptura de três, dos 19 criminosos que fugiram do Presídio de Trindade. Já foram recapturados José Vinicius Pereira Silva, de 22 anos, que cumpre pena por tráfico de drogas, Djavan Oliveira Gabriel, de 35 anos, condenado por roubo, e Marcos Vinícius de Souza Batista, de 23 anos, que responde por roubo e receptação.

Além dos 19 presos que fugiram, sete ficaram feridos durante as explosões provocadas em uma cela, e nos muros da penitenciária. Três dos feridos foram liberados ontem mesmo, e quatro permanecem internados. Veja a lista dos 16 presos que continuam foragidos: