32 caminhões de lixo e entulho são retirados das margens da Serra das Areias durante ação de prevenção contra incêndio

A chegada do período de estiagem aumentam os riscos de incêndio nas áreas verdes, dentro e fora das cidades. Para prevenir os focos de incêndio em Aparecida de Goiânia, principalmente na Área de Preservação Ambiental Serra das Areias, foi realizada durante toda a semana passada ações voltadas para a prevenção de queimadas com a realização de aceiros e barreiras e também de limpeza na área verde. No total, foram retirados 32 caminhões de lixos e entulhos.

Os moradores da região do entorno da Serra das Areias receberam ainda folders com orientações e explicações sobre os prejuízos que a degradação ambiental provoca na natureza e da proibição de despejo irregular de lixo e entulho na reserva ambiental. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ezízio Barbosa, a ação realizada terá continuidade ao longo deste ano, evitando assim maiores danos à área. “Realizamos um trabalho de prevenção a incêndio nos pontos que são considerados de maior risco e orientamos a população que vive próxima a Serra sobre danos causados pela queimada do lixo doméstico perto da mata, além da necessidade de preservar o meio ambiente. Durante o mutirão de ações preventivas retiradas 32 caminhões de lixo e entulho jogados irregularmente na área verde, por isso vamos continuar trabalhando para coibir e punir qualquer atitude que caracterize crime ambiental”, afirmou.

O secretário Ezizio destaca que as câmeras de videomonitoramento funcionam 24 horas e a pessoa que for flagrada causando algum dano será notificado e multado. Os valores variam de R$ 5 mil a R$ 50 milhões, podendo ainda ter o veículo apreendido. “Os incêndios florestais desequilibram a natureza, causam doenças respiratórias e por isso temos a obrigação de preservar as áreas verdes em nossa cidade”, destacou.

Os trabalhos de prevenção a degradação ambiental e incêndio na Serra das Areias contou a participação das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Infraestrurura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Batalhão Ambiental, Associação Serra das Areias, e de 70 homens voluntários que recebem tratamento contra a dependência química na Associação Lapidando Tesouros. Ezízio salientou que a união de todos fez toda a diferença em mais esta ação.

“Nesses próximos meses os termômetros atingem 30ºC ou mais de temperatura, a umidade do ar está abaixo de 30% e os ventos ultrapassam os 30km/h o risco de incêndio florestal é alto. Nossa preocupação é com a preservação da reserva ambiental e com o Ribeirão Lages, responsável pelo abastecimento de 37 bairros da cidade com água tratada, ou seja, a Serra das Areias é área de conservação de suma importância para município e unidos podemos fazer mais no cuidado com a fauna e flora da nossa cidade”, explicou o secretário.

A população também pode e deve fazer a sua parte denunciando qualquer tipo de irregularidade pelo telefone 193 dos Bombeiros ou 199 da Defesa Civil Municipal. A colaboração também pode vir como forma de orientação sobre os problemas das queimadas. Entre as ações que devem ser evitadas estão: não jogar bituca de cigarro em locais inadequados como margens de rodovias ou ruas; não acender fogueiras; não colocar fogo em lixo e em folhas secas; e principalmente não soltar balões.