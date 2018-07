Fim de semana com atividades no Parque Marcos Veiga Jardim

O Parque Marcos Veiga Jardim, em Goiânia, divulga a programação do fim de semana. Desde o início das férias, o Parque Veiga Jardim sedia a 2ª edição do Festival Ar e Cultura, evento que oferece mais de 50 atividades esportivas e culturais gratuitas para todas as idades até o dia 29.

Nesta sexta-feira, dia 13, tem troca de figurinhas, a partir das 18 horas, cine parque, encontro de motos e música ao vivo.

Já no sábado, dia 14, tem atividades para cuidar da saúde, a partir das 9 horas, com aferição da pressão arterial e teste de glicemia, aulão funcional adulto e infantil com personal treiner, encontro grupo pliglota, evento para pets com aulas de técnicas de adestramento básica e avaliação odontológica, brincadeiras infantis, aulão de patins e música ao vivo.

No domingo, dia 15, tem encontro dos monzeiros de Goiânia, oficinas de artes/massinha e aulas de skate no final da tarde.

O Parque Marcos Veiga Jardim fica atrás do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Nas proximidades estão o Batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), lanchonete, quiosques para alimentação, estacionamento bicicletários, pista de skate, entre outros.

Programação:

13/07 (Sexta)

Troca de Figurinhas Panini – Copa: 18h

Encontro de Motos: 19h

Música ao Vivo: 19h

14/07 (Sábado)

Aulão Funcional com Personal Reidner: 9h

Aulão Funcional Kids com Dani Morais e Aline Vitor: 17h

Novas Experiências Decathlon: 18h

Encontro do Grupo Poliglota: 17h

2º Picnicão Evento para Pets- Aulas de Técnicas de Adestramento Básicas e

Avaliação Odontológica para cães gratuitas: 17h

Cosplayers: 18h

Aulão de Patins: 18h

Aferição de pressão e dosagem de glicemia com Laboratório Padrão e Pague Menos: 19h

Av. AirtonSenna – Park Lozandes, Goiânia – GO

15/07 (Domingo)

Oficinas de artes e massinha com Patyele Eventos: 17h

Sunset (DJ Ivan Lima): 18h

Aulas de Skate: 18h (todo domingo)