Erosão no Recanto das Emboabas será solucionada por meio de parceria público-privada

Devido ao solo arenoso, Aparecida de Goiânia possui alguns problemas com erosões que afetam as vias. Um dos bairros que sofrem com este problema é o Recanto das Emboabas e preocupados com os riscos ocasionados pela erosão, como a falta de energia para os moradores da região, os membros da administração municipal e da Enel Distribuição se reuniram na manhã desta quinta-feira, 12, na sala de reuniões da Prefeitura. A reunião teve como objetivo de unir forças e buscar uma solução rápida e eficaz para conter o deslizamento de terras próximo a subestação de energia elétrica instalada no setor.

O secretário de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia, Mário Vilela, destacou que o projeto para a recuperação definitiva do terreno e da galeria de água pluvial está pronto e depende apenas de recursos para licitar o material necessário e executar a obra. “Temos observado or problema de perto há algum tempo e nosso único empecilho é que, mesmo utilizando recursos próprios do município ou do governo federal, ainda teríamos que licitar o material, o que demanda muito tempo e a contenção desta erosão é um caso de extrema urgência”, destacou o secretário.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Enel, Humberto Eustáquio, a erosão está prestes a atingir a subestação e que esta reunião com o poder público é importante para quem sabe serem realizadas parcerias e assim o problema ser solucionado. “Nossa preocupação é com a chegada do período chuvoso que pode agravar ainda mais a situação no local. Por isso acreditamos que se unirmos as forças com a administração municipal, vamos conseguir uma solução rápida e definitiva, resolvendo assim a questão da erosão, diminuindo os prejuízos aos moradores e também para a empresa”, comentou.

No final da reunião ficou então decidido que a empresa de energias Enel fará um orçamento para viabilização e compra do material necessário para a contenção definitiva da erosão e a Prefeitura executará a obra, com maquinário e mão-de-obra próprios. “Até que o material chegue, vamos fazer um trabalho inicialmente paliativo, evitando que ela aumente neste período. E a expectativa é de que iniciemos as escavações para colocar a areia necessária para tapar o buraco já no próximo mês”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Mário Vilela que estava acompanhado da equipe técnica da Seinfra.

Convênio

Os representantes da Enel Distribuição aproveitaram a reunião para tratar de um segundo convênio entre as instituições com o intuito de construir mais uma subestação de energia elétrica na cidade. O plano é que o município conceda uma área adequada para instalação da rede de alta tensão.

“Devido ao crescimento rápido da cidade, uma nova subestação é necessária, pois a cada dia que passa mais industrias se instalam em aparecida. Por isso estamos aqui para ver, se é possível a concessão de uma área para implantarmos a nova subestação”, salientou o diretor de Relações Institucionais da Enel, Humberto Eustáquio.

Para o chefe da Casa Civil de Aparecida, Afonso Boaventura, a ideia é que o terreno doado seja um da região Leste, próximo ao Complexo Logístico Industrial Alfandegário (CLIA) e da área onde será implantado o aeroporto executivo. “A administração é a mais interessada na ampliação do atendimento elétrico na cidade, pois aumentando a capacidade estaremos mais preparados para receber novos empreendimentos e, consequentemente, gerar mais empregos”, pontuou Afonso que na ocasião, representou o prefeito Gustavo Mendanha.