Arraiá do Cerrado atrai milhares de pessoas à Praça Cívica

A Praça Cívica se vestiu em pleno mês de julho do clima alegre e descontraído das festas juninas. Virou palco da tradicional manifestação do folclore caipira, com o jeito e a magia inspirados nos santos mais celebrados da cultura popular dos rincões brasileiros. Desde as 19 horas dessa quarta-feira, dia 11, a Praça foi tomada por milhares de pessoas atraídas pela programação de abertura do Arraiá do Cerrado, promovido pela Goiás Turismo em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Com as bênçãos de São João, Santo Antônio e São Pedro, o Arraiá foi inaugurado com o início do concurso de quadrilhas, que teve apresentações de grupos de Santa Bárbara de Goiás, Setor Itatiaia e Senador Canedo. No total, 16 quadrilhas da Grande Goiânia participam da disputa. Barracas vendem comidas típicas do cardápio junino, entre elas pamonha, curau, pé de moleque, pipoca, mané pelado e outras, além de iguarias não tão juninas, como galinhada, porco no rolete e cachorro quente.

A quadrilha Filhos do Sertão, de Santa Bárbara de Goiás, com 37 integrantes trajados com roupas nas cores preto e cinza, abriu o concurso com o tema Que diferença faz?, destacando o modo de vida pacato de cidadezinhas do interior. Em seguida, se apresentou a quadrilha Capim Canela, do Setor Itatiaia, com o tema De palha e pano e, por último, fechando o show de quadrilhas da noite, entrou no palco o grupo Aconchego, de Senador Canedo, que explorou o tema Mestre Vitalino. Às 23 horas, o grande público presente à Praça Cívica assistiu ao show do grupo Falamansa.

Solidariedade

A diretora geral da OVG, Idelma Rodrigues, afirmou que o evento é a oportunidade de a Organização das Voluntárias de Goiás apresentar à sociedade os seus programas sociais, que atendem milhares de pessoas em todos os municípios goianos. “É também a chance de praticar a solidariedade e ajudar as pessoas mais necessitadas”, disse, ao lembrar que o público pode fazer doações de alimentos não perecíveis durante a realização do Arraiá do Cerrado.

Os produtos doados serão distribuídos às instituições sociais credenciadas na OVG. Atualmente, há 425 instituições cadastradas na Organização.

O presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, disse que é papel do Estado possibilitar o acesso da população a eventos culturais de qualidade e variedade gastronômica, que é forte atrativo do Arraiá. Ele lembrou que o grupo Arriba Saia, de Goiás, foi a vencedora da etapa nacional do concurso de quadrilhas.

As arquibancadas em torno do palco de apresentações ficaram lotadas. A cantora Maíra soltou a voz durante os intervalos das exibições das quadrilhas. A empresária Juliana Feitosa, de 35 anos, levou para a festa na Praça o filho Pedro, de 1 ano e meio, e as sobrinhas Priscila, de 5, e Patrícia, de 8. “Adoro festas juninas e mais ainda as comidinhas, principalmente pé de moleque”, observou, sentada à mesa ao lado das barracas de guloseimas, que atendiam grande número de pessoas.

“As vendas prometem, acho que será uma noite de bons negócios”, afirmou Júlio Cesar, da barraca de curau e bolinhos de milho. Uma barraca da OVG está atendendo o público durante a festa com quitandas e pratos típicos. O aposentado Walter Dias, de 63 anos, e a mulher, Ione, também de 63, apreciavam a grande movimentação de pessoas que lotavam completamente a Praça Cívica. “É uma bonita festa que tem sua origem na roça e está presente em nossas raízes culturais. Precisa ser preservada”, defende, elogiando o forte esquema de segurança na praça.

Grupo de idosos

A programação do Arraiá do Cerrado prossegue no dia 12, quinta-feira, a partir das 19h30. O Grupo Terceira Dança, com idosos das unidades da OVG, vai apresentar a Quadrilha Sertaneja e, às 20 horas, haverá concurso de quadrilhas. Às 23 horas, show com Dorgival Dantas. O Grupo Terceira Dança abre a programação do dia 13, também às 19h30, com a Quadrilha Sertaneja. Às 20 horas, o público assistirá ao concurso de quadrilhas e, às 23 horas, o show Rastapé.

Às 20 horas do dia 14, a disputa de quadrilhas inicia a programação na Praça Cívica e o show de Di Paulo e Paulino fecha as atrações da noite. No dia 15, a partir das 20 horas, vai acontecer o encerramento do concurso de quadrilhas. Jeferson Morais se apresenta às 23 horas, na última atração do Arraiá do Cerrado.

Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional OVG