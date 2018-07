Unidades de Saúde de Aparecida recebem visita da equipe do Hospital Sírio-Libanês

Com o objetivo de estabelecer parceria para melhorar os atendimentos na área da Saúde em Aparecida de Goiânia, a Prefeitura recebeu, na manhã desta quarta-feira, 11, visita técnica de uma equipe do Hospital Sírio-Libanês. Os profissionais visitaram unidades de saúde da cidade e deram continuidade ao diálogo para prestação de consultoria às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. A proposta é melhorar os processos administrativos e assistenciais à saúde prestados nas unidades de urgência e emergência da cidade.

O vice-prefeito, Veter Martins acompanhou parte da vistoria técnica e destacou a importância da união com a instituição, que é renomada, para que Aparecida preste um serviço de excelência, beneficiando a população da cidade. “O prefeito Gustavo Mendanha tem dado toda a atenção à Saúde e uma prova disso é ter buscado essa parceria. Será uma honra para Aparecida estabelecer convênio com o Hospital Sírio-Libanês, referência em todo o Brasil, e nossa expectativa é de que este projeto gere bons frutos e possamos firmar mais parcerias futuras, sempre pensando na melhoria do serviço prestado aos moradores de Aparecida”, comentou.

O secretário da Fazenda, André Luis Rosa, também participou do encontro e contextualizou a equipe do Sírio-Libanês sobre os avanços vivenciados por Aparecida em sua história recente, apresentando dados e informações. “Aparecida de Goiânia é uma cidade com mais de 500 mil habitantes que vem experimentando um crescimento e desenvolvimento pujante nesses últimos anos. E nossa gestão busca agora construir uma cidade inteligente, integrada e tecnológica. Somos um dos poucos municípios brasileiros que tem solidez para investir no cidadão e na qualidade de vida da população”, enfatizou.

Durante a vistoria ao Hospital Municipal e à UPA Flamboyant, o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, abordou ainda as conquistas do município na área assistencial e defendeu que Aparecida chegou na fase de investir mais e mais na qualificação dos atendimentos oferecidos. ”Por isso buscamos essa parceria que promoverá a capacitação dos nossos profissionais e a melhoria dos serviços e da experiência dos usuários”. O secretário também apresentou os principais dados da rede municipal de saúde de Aparecida. “Temos três UPAs e 36 UBS´s e estamos adquirindo os equipamentos e mobiliários para o Hospital começar a funcionar”, pontuou.

Após a vistoria e entusiasmado com a infraestrutura dos serviços de saúde oferecidos por Aparecida, o médico e membro da equipe do Hospital Sírio-Libanês, André Osmo, parabenizou a gestão municipal pelas conquistas. “O projeto apresentado para a saúde do município mostra um planejamento consciente e que está sendo bem executado. O que foi feito por vocês nos últimos anos é um exemplo a ser seguido para o Brasil. Particularmente, estou maravilhado com o Hospital. Uma construção de primeira que, seguramente, tem tudo para oferecer um atendimento de ponta e essa parceria vem apenas para ampliar os investimentos feitos”.

Os consultores do Hospital Sírio-Libanês, Carina Pires e Bruno Barreto, também elogiaram a infraestrutura da saúde da cidade e reafirmaram que os profissionais e especialistas da instituição estão à disposição do município.

A consultoria

A parceria entre a Prefeitura de Aparecida e o Hospital Sírio-Libanês prevê, primeiramente, uma avaliação da rotina de atendimentos das três UPAs da cidade ao longo dos próximos meses. A proposta é diagnosticar o que pode ser aperfeiçoado para melhorar o controle dos processos, do uso dos recursos e dos atendimentos de forma geral. Após essa análise, a instituição deve ministrar uma capacitação para 50 profissionais das unidades municipais. Os consultores passarão então a visitar as UPAs três vezes por semana, durante seis meses, auxiliando na implementação dos projetos de melhoria. Todas as ações serão avaliadas e ao final os profissionais podem obter uma certificação. “Quem ganhará com tudo isso é a população de Aparecida”, finalizou Veter Martins.