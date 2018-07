Praça Alameda da Cidade é opção de lazer para férias da criançada em Aparecida

O período de férias chegou e nada melhor do que se programar para fazer passeios bem divertidos com as crianças. Afinal, a energia dos pequenos é tanta que é preciso ter imaginação na hora de preparar agenda. Aparecida possui muitas opções para a diversão de toda a família. Entre as opções de lazer estão os parques urbanos que são uma boa alternativa para um passeio ao ar livre nesta época do ano.

Em destaque está o Parque Linear Alameda da Cidade no Parque das Nações que foi entregue para a população em maio deste ano e conta com pista de cooper, academia aberta, playground para criançada se divertir, paisagismo, pontos de convivência, espaço para a realização de feiras e eventos culturais como apresentações musicais e teatrais.

Sem a rotina escolar pode ser estressante para as crianças ficar o tempo todo dentro de casa. Por isso que gastar essa energia acumulada em atividades ao ar livre é o melhor para os pequenos. Abiele é uma das frequentadoras assíduas da Alameda neste período.“Eu corro muito aqui, faço caminhada, brinco no parquinho e faço ginástica. Amo vir aqui nessa praça”, disse Abiele Pereira que se divertiu muito.

Além da Alameda da Cidade o município conta ainda com os Parques da Família e Lafaiete Campos no Setor Village Garavelo, Parque da Criança no Setor Independência Mansões e o Parque América. Todos dotados de ampla área verde com pista de caminhada, quadras de esporte e playground para as crianças. Há ainda as praças. , desde o início da gestão foram inaugurados 17 espaços públicos de convivência implantados na cidade.

“Os parques da cidade são ótimas opções de lazer e convivência entre a família. E neste período de férias, os espaços públicos servem para a garotada gastar a energia de forma produtiva, praticando um esporte nas quadras, andando de bicicleta ou brincando nos brinquedos do playground, proporcionando momentos felizes e agitados com os familiares.”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha.

Aproveite Aparecida

As matérias com opções de locais para curtir as férias no município faz parte do projeto Aproveite Aparecida que visa levar as famílias para os espaços públicos e privados da cidade e assim praticar atividades esportivas, artísticas, de lazer e entretenimento como forma de vivenciar manifestações culturais produzidas localmente. Toda semana serão divulgadas as opções de lazer e cultura para a população aproveitar ao máximo as férias e a cidade.