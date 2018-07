CORANTE ALIMENTÍCIO NATURAL: COMO FAZER EM CASA

O corante alimentício é um produto que tem como função dar cor a receitas como bolos e doces. No TudoGostoso, você encontra vários exemplos de receitas que usam corante, como bolo arco-íris, bolo veludo vermelho e pipoca colorida. Hoje vamos ensinar como fazer corante alimentício natural em casa e você não vai acreditar como é fácil. Confira abaixo!

Como fazer corante alimentício natural

Corante vermelho

O corante vermelho é um dos mais fáceis de fazer, pois existem alguns alimentos com uma cor vermelha bem intensa. Os dois mais comuns são a beterraba e a framboesa. A diferença está na tonalidade: o corante feito com beterraba possui um tom de vermelho mais rosado e mais fechado, já a framboesa permite uma cor mais viva e intensa.

Para usar a beterraba, comece preparando um suco. Em seguida, leve ao fogo baixo e espere o suco reduzir pela metade, para ficar bastante concentrado. Esse corante é perfeito para preparar o bolo red velvet

Para usar a framboesa, bata-a com um mixer ou no liquidificador. Na sequência, use uma peneira bem fina para remover quaisquer sementes. Depois é só usar nas suas receitas!

Corante roxo

Assim como o corante vermelho, o roxo também é muito fácil de fazer e pode ser feito com amoras. Para prepará-lo é muito simples! Basta seguir os mesmos passos do corante de framboesa: bater com um mixer ou liquidificador e depois coar.

Você também pode preparar o corante roxo usando repolho roxo. Comece cortando-o em fatias pequenas. Em seguida, coloque em uma panela e cubra com água. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura e a água ficar bem roxinha. Depois é só coar também.

Foto: Shutterstock

Corante azul

Muita gente se pergunta como é possível adquirir corante alimentício natural azul, já que essa é uma cor praticamente impossível de encontrar na natureza. Mas é bem fácil de fazer! Tudo que você vai precisar é do corante roxo feito a partir do repolho e 1/2 colher (café) de bicarbonato de sódio. Misture os dois e você consegue o corante azul!

Corante verde

O corante verde é feito com espinafre. No liquidificador, coloque o espinafre e cubra com 1/2 xícara (chá) de água. Processe bem e depois coe. Apesar de ele ser muito usado para deixar o arroz de brócolis verdinho e para dar cor à massa de panqueca de espinafre, ele também pode ser usado em receitas doces e, não se preocupe, não vai deixar gosto (a não ser que você use muito!).