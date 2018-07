Campanha incentiva o uso racional de água no dia a dia

Em tempos de crise hídrica e para formar cidadãos mais conscientes, uma campanha no site da Empresa de Saneamento de Goiás (Saneago), utiliza dois personagens – Paulo e Mariana – em nove situações do dia a dia. A garantia é de que economizar água é bem simples.

As dicas para diminuir o consumo de água estão no banho, no jardim, ao escovar os dentes, lavando roupa, na cozinha, lavando o carro, na calçada e no quintal, no vaso sanitário e na piscina.

A campanha para o uso racional de água tem dicas, vídeos, jogos (tabuleiro, caça palavras, forme palavras, labirinto e cruzadas) e imagens para imprimir e colorir. No banho, Paulo agora desliga o chuveiro enquanto ensaboa o corpo. Ele aprendeu que um banho de 15 minutos, consome em média 150 mil litros de água.

Já Mariana, ao molhar as plantas, utiliza o regador ou uma mangueira com esguicho. Ao escovar os dentes e fazer a barba, o casal agora fecha a torneira. Reabre apenas para enxaguar a boca e lavar o rosto.

Na cozinha, ao lavar a louça, antes o casal joga os restos de comida no lixo, molha, ensaboa tudo com a torneira fechada e, só depois, abre para enxaguar. Lembrando que uma torneira aberta por 15 minutos consome, em média, 243 litros de água tratada. Para lavar o carro, Paulo usa um balde. Ele sabe que assim, gasta menos água: uma mangueira aberta por meia hora gasta 388 litros e um balde apenas 40 litros.

Ao limpar a calçada e o quintal, não usar a mangueira. Basta varrer. O que também vale como atividade física: uma hora varrendo gasta 250 calorias. No vaso sanitário, a dica é não usar como cinzeiro, nem como lixeira. A descarga não deve ser acionada à toa. Também é importante manter a válvula sempre regulada. Uma descarga gasta até 15 litros de água.

O hábito do casal agora é sempre cobrir a piscina de casa com uma lona. Com isso, evitam que o sol e a ação do vento evaporem a água. Uma piscina exposta ao sol perde em média, 126 litros de água por dia. Coberta, apenas 12 litros são perdidos.