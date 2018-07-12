🚨🚨🚨27°BPM/ SENADOR CANEDO NO COMBATE AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO🚨🚨🚨
EQUIPE COMPOSTA PELO 2°SGT DANTAS E AL SD BESSA EM PATRULHAMENTO PELA RUA JATOBA NO JARDIM DAS OLIVEIRAS, AVISTARAM O AUTOR EM ATITUDE SUSPEITA , O QUAL DE INÍCIO NÃO OBEDECEU, ATENDENDO APÓS INSISTÊNCIA DA EQUIPE, SENDO SUBMETIDO A ABORDAGEM. FOI ENCONTRADO COM ELE, UMA ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA CALIBRE 22 , COM DUAS MUNIÇÕES E UMA PORÇÃO DE MACONHA, O MESMO CONDUZIDO A DELEGACIA DE SENADOR CANEDO PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS.
TENENTE TÉRCIO – RELAÇÕES PÚBLICAS DO 27ºBPM