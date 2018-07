CELEBRADO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO COM ENTREGA DA MEDALHA DOM PEDRO II

Com as presenças do governador de Goiás, José Eliton, do secretário da Segurança Pública, Irapuan Costa Junior, e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), Coronel Márcio André de Morais, foi celebrado na noite de segunda-feira, 2, o Dia Nacional do Bombeiro. Durante a solenidade, realizada no Comando Geral do CBMGO, foi concedida a Medalha Dom Pedro II, a maior condecoração da Corporação, regulamentada pelo Decreto n. 6.898, de 27 de abril de 2009. A medalha é destinada a agraciar as instituições, autoridades e pessoas que tenham prestado relevantes e notáveis serviços à Corporação. Foi entregue ainda a Medalha do Mérito Profissional, destinada a reconhecer Bombeiros Militares que se destacaram em ações operacionais, serviços de prontidão, docência e atividade-fim. Também houve a entrega por parte do governo de Goiás de novas viaturas para a Corporação.

O Comandante Geral do CBMGO, Coronel Márcio André de Morais, destacou a importância da data e do reconhecimento das pessoas e instituições que colaboram diariamente com a missão de vidas alheias e riquezas salvar. Já o secretário Irapuan falou sobre a nobreza da função exercida pelos bombeiros militares goianos. Em seu discurso, o governador José Eliton também fez questão de ressaltar os serviços de excelência prestados pelo CBMGO para a população goiana. Ele voltou a falar sobre a credibilidade adquirida fruto do trabalho dos homens e mulheres que fazem parte da instituição. A solenidade também marcou a promoção de praças e oficiais do CBMGO, uma prova do reconhecimento do governo de Goiás a todos os bombeiros goianos. Confira fotos: