30 mil atendimentos são realizados na 9ª edição do Prefeitura em Ação na Vila Maria

Neste sábado, 30, a dona Maria Isabel Garcia, 59 anos, acordou cedo para fazer o exame de vista oferecido gratuitamente na 9ª edição do Prefeitura em Ação. Moradora da Vila Alzira, ela aproveitou mutirão de serviços, realizado na Vila Maria, para verificar a situação da saúde visual. Não fosse o programa, ela teria que utilizar o transporte coletivo para se deslocar até uma clínica para receber atendimento. “Estou achando muito bom poder fazer meu exame, já peguei minha senha e daqui a pouco serei atendida. Uma vez fui a um mutirão desses, em Goiânia, mas não consegui atendimento. Hoje, serei atendida”, disse ainda na fila de triagem.

A estrutura montada na Avenida Odorico Nery, ofereceu desde sexta-feira, 29, atendimento jurídico, odontológico, encaminhamento ao mercado de trabalho – por meio do SINE, ultrassonografia para gestantes, doação de mudas, emissão de documentos como cartão e passaporte do idoso, aferição da pressão arterial, cadastro no Bolsa Família, inscrição para casamento comunitário, doação de mudas nativas, lazer e diversão para a criançada, e diversos outro serviços disponibilizados no local por todas as secretarias municipais. Ao todo, 30 mil atendimentos entre visitas domiciliares dos agentes de combate ao Aedes e limpeza de lotes foram realizados nesta edição.

“Tenho muito prazer de a cada edição estar junto da população, é gratificante ver a satisfação das pessoas ao receberem os diversos serviços oferecidos pela Prefeitura de Aparecida. Durante toda semana, foram realizadas ações de infraestrutura nessa região como asfalto, tapa-buraco, roçagem, troca de lâmpada, pintura de meio fio, limpeza de ruas, revitalização da sinalização de trânsito e outros, deixando o bairro mais bonito e melhorando a qualidade de vida dos moradores”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha.

Coordenador do programa, o vice-prefeito Veter Martins aponta que a iniciativa aproxima a comunidade da gestão municipal, facilitando a vida de quem precisa da gestão municipal. “Em oito edições já atendemos mais de 160 mil pessoas, resgatando a cidadania ao oferecermos atendimento em datas e horários adequados para a população que trabalha e não pode comparecer à prefeitura. Outro ponto importante do Prefeitura em Ação é que, durante toda semana, o prefeito Gustavo e seu secretariado visitam os moradores da região beneficiada, conhecendo de perto as demandas de cada parte da cidade”, destacou ao participar do encerramento da ação.

Moradora da Vila Maria há 25 anos, dona Tereza aproveitou o sábado ensolarado para conhecer a estrutura do Prefeitura em Ação e também visitar a praça Bento Alves Ferreira, que fica na Avenida Oderico Nery, e foi inaugurada também na noite de sexta, dentro das ações do programa. “É uma coisa que precisávamos muito, nossa Vila Maria está melhorando cada vez mais. Quando fiquei sabendo de tudo isso, fiquei muito feliz” disse ela.

Representante da região na Câmara Municipal, o vereador Manoel Nascimento reconheceu a importância do Prefeitura em Ação, que desde a última segunda-feira, 25, quando foi lançada a frente de serviços, vem realizando diversos serviços na região. “Agradecemos o prefeito e toda gestão municipal que atendeu nosso pedido, trazendo o mutirão para este bairro. Pudemos observar que uma série de serviços e atendimentos importantes foram realizados aqui”, salientou o parlamentar.

Moradores aproveitam benfeitorias

Logo no início da manhã deste sábado, 30, os moradores da Vila Maria aproveitavam as melhorias implantadas no bairro e região durante a 9ª edição do Prefeitura em Ação. Um dos pontos escolhidos foi nova praça Bento Alves Ferreira, implantada no cruzamento da Avenida Odorico Neri com a Rua Heno Jácome, no setor Vila Maria e que foi inaugurada na noite de sexta-feira, 29. O benefício foi implantado em um terreno aberto e conta agora com campo de futebol, parque infantil, Academia da Terceira Idade e uma pista de caminhada de 377 metros. A área total da praça é de 1,9 metros.