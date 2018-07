Novas viaturas da Guarda Municipal reforçarão combate à criminalidade em Aparecida

Quatro carros e 15 rádios de comunicação foram entregues à corporação durante encerramento do Prefeitura em Ação, na Vila Maria

Uma das questões que mais tiram o sono da população é a criminalidade nas cidades. E é pensando em proporcionar uma melhor sensação de segurança à população de Aparecida de Goiânia que a administração municipal tem investido em equipamentos que possibilitem ampliação das rondas e vigílias nas ruas e prédios públicos de Aparecida e entregou na manhã deste sábado (30), à Guarda Civil Municipal (GCM), quatro novas viaturas e 15 aparelhos de rádio comunicador.

A entrega foi realizada durante o encerramento da 9ª edição do Prefeitura em Ação, na Vila Maria. O prefeito Gustavo Mendanha destacou que Aparecida de Goiânia vem deixando de configurar na lista das cidades mais violentas do país e isso se deve tanto aos investimentos feitos na área quanto na união das forças de segurança. “A parceria da GCM com as polícias civil e militar contribuem e muito para tirar a cidade do mapa da criminalidade e nosso objetivo é avançar ainda mais e aqui hoje estamos dando o primeiro passo para isso”.

O secretário de Mobilidade e Defesa Social, Luziano da Costa Vale salientou que a melhora da estrutura da GCM dará maior agilidade nos atendimentos das ocorrências, diminuindo o tempo de espera no atendimento do chamado do cidadão. “O prefeito Gustavo tem nos dado esse suporte para que possamos melhorar as condições de trabalho dos GCMs e assim melhor atender o aparecidense que nos aciona. E agora, com as novas viaturas, estaremos trabalhando mais ostensivamente, proporcionando maior sensação de segurança”, disse. Com estes novos veículos, a GCM passa a ter agora 30 viaturas para o serviço de segurança e monitoramento dos órgãos públicos.

O comandante da GCM, Roberto Cândido pontuou a importância da GCM para a cidade. “É muito importante que as pessoas tenham orgulho do seu aparato de segurança e isso acontece com a nossa Guarda Civil Municipal que está cada vez mais equipada e preparada para dar o suporte em segurança pública que nossa população precisa, atendendo em menor tempo os chamados da população”, pontuou o comandante da GCM de Aparecida, Roberto Cândido. Na ocasião, o prefeito Gustavo Mendanha assinou a liberação para a realização de licitação para compra de novos uniformes e rádios comunicadores e também o termo de doação de veículos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Presente na solenidade de entrega das novas viaturas, que contou com um barulhaço das sirenes, o Delegado Geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes, também ressaltou a parceria entre a prefeitura e as forças de segurança estadual. “A administração de Aparecida sempre esteve ligada e preocupada com a questão da segurança na cidade, por isso unimos forças para reduzir a criminalidade com ações rotineiras que resultaram na queda dos índices no município e isso é muito positivo”, comentou.

Assinaturas – Na ocasião o Prefeito Gustavo Mendanha assinou ofícios autorizando a abertura de licitações para diversas benfeitorias para melhoria do trabalho executado pelos Guardas Civis como aquisição do spray de pimenta; alvos para a qualificação e formação no curso de armamento e tiro dos GCMs. E para promoção de um serviço de excelência voltado para a Mobilidade, foram assinadas autorizações para a licitação de compra de uniformes; kit operacional da sinalização e semáforica da engenharia de tráfego como botina, boné com toca árabe, camiseta malha fria, jaleco, calça masculin; coletes para a educação de trânsito e o Kit uniforme para os Agentes de trânsito da SMTA com Boné, calça operacional, camisa operacional, camisa manga longa de proteção solar, cinto de nylon, fivela de metal, bota cano longo, capacete, joelheira, cotoveleira, blusa de frio e luva.