Nova sede da Pestalozzi é inaugurada em Senador Canedo

Foi entregue neste sábado, 30 de junho, a nova sede da Associação Pestalozzi. A unidade fica localizada no Bairro São Francisco 2 e foi construída em uma parceria da Instituição com a Fundação Banco do Brasil. O evento de lançamento do novo prédio contou com a presença do prefeito Divino Lemes, secretário de Saúde, Eudes de Castro, vice-presidente do PRTB, Júlio Pina, entre demais lideranças políticas e representantes de diferentes órgãos colaborador do projeto. O evento contou com momento de benção religiosa e também homenagens. Emocionada a presidente da Pestalozzi, Salma Bahia agradeceu o empenho de diferentes parceiros e ressaltou como novo espaço contribuirá para o melhor atendimento aos assistidos.

Relacionado