Neymar marca nas oitavas e supera nomes como Garrincha, Messi e CR7 em Copas

Gol e uma assistência: este foi Neymar na vitória de 2 a 0 do ​Brasil sobre o México nesta segunda-feira (02) pelas oitavas de final do ​Mundial da Rússia. Além de ter sido eleito o melhor em campo na partida, o camisa 10 da seleção brasileira ainda conseguiu ultrapassar nomes como Garrincha, Romário e Zico em relação a números de gols em Copas do Mundo.

Com o gol marcado sobre os mexicanos, Neymar chegou a seis tentos em Mundiais (quatro em 2014 e dois em 2018), e deixou Garrincha, Romário e Zico para trás, todos com cinco. O tento deixa o camisa 10 empatado com Rivelino e Bebeto. O artilheiro do Brasil neste quesito é Ronaldo, com 15 no total. Pelé vem logo na segunda colocação com 12. Confira o ranking:

​Jogador Gols​ ​Ronaldo 15​ ​Pelé 12​ ​Vavá e Jairzinho 9​ ​Leônidas, Ademir e Rivaldo 8​ ​Careca 7 ​Rivelino, Bebeto e Neymar 6​

Além disso, o craque brasileiro também está em vantagem diante de Messi e Cristiano Ronaldo, que já foram eliminados da Copa da Rússia. Ao balançar a rede contra o México na fase de mata-mata, Neymar conseguiu um feito que os jogadores do Barcelona e Real Madrid, respectivamente, não conseguem há quatro Copas do Mundo.

Desde que Tite assumiu a seleção brasileira, este foi o gol de número 11 de Neymar. O camisa 10 é o artilheiro no período, seguido por Gabriel Jesus com 10.

Com a classificação para as quartas de final, o Brasil espera o vencedor de Bélgica e Japão, partida das 15h (de Brasília) desta segunda (02), para conhecer o seu adversário.