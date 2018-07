Férias: rodovias estaduais oferecem boas condições de tráfego

Percorrer com comodidade as rodovias estaduais que se destinam às cidades goianas consideradas pontos turísticos é o que assegura a Agetop neste mês de julho, período de férias e de aumento do volume de veículos em circulação na malha rodoviária.

Investimentos do Governo de Goiás, por meio da Agetop, em obras de reconstrução e conservação qualificaram as condições de tráfego, assim como em obras de construção e duplicação modernizaram e expandiram a malha com novas rodovias estaduais.

No entanto para a paz no trânsito é necessário ainda cuidados com a manutenção dos veículos, a segurança de motorista e passageiro quanto ao cinto de segurança e atendimento das leis de trânsito, e atenção nas travessias de pedestres em urbano das vias.

CIDADE DE GOIÁS (149 km), ARUANÃ (324 km) e SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (486 km)

Pegar a GO-070, no sentido Goianira-Itauçu-Itaberaí-Goiás. Na Cidade de Goiás, continuar na GO-164, passando por Faina e Araguapaz. De Araguapaz, pegar a GO-530 até Aruanã. Para São Miguel do Araguaia, continuar na GO-164 após Araguapaz.

Situação:

– Goiânia-Itauçu: trecho ótimo, com pista dupla.

– Itauçu-Itaberaí-Trevo de Mossâmedes: trecho muito excelente.

– Trevo de Mossâmedes-Cidade de Goiás: trecho em obras de duplicação.

– Cidade de Goiás-Araguapaz: trecho muito bom.

– Araguapaz-Aruanã: trecho excelente.

– Araguapaz-São Miguel do Araguaia: trecho bom.

CALDAS NOVAS (170 km)

Saída pela GO-020, até Bela Vista. Sete quilômetros após Bela Vista, pegar o Entroncamento com a GO-147, até Piracanjuba e seguir para a GO-217 até o Entroncamento com a GO-213. Seguir sentido Caldas Novas.

Situação:

– Goiânia-Bela Vista de Goiás: trecho ótimo, com pista dupla.

– Bela Vista-Piracanjuba: trecho muito bom, reconstruído.

– Piracanjuba-Entroncamento GO-213: trecho bom.

– Entroncamento GO-213-Caldas Novas: trecho bom (em obras de duplicação).

ARAGARÇAS: 407 km

Saída pela GO-060, sentido Trindade-Nazário-São Luís de Montes Belos-Iporá-Piranhas-Bom Jardim de Goiás e Aragarças.

Situação:

– Goiânia-Firminópolis: trecho ótimo, reconstruído, com pista dupla até Trindade.

– Firminópolis-São Luís de Montes Belos: trecho muito bom, reconstruído.

– São Luís de Montes Belos-Iporá: atenção, trecho com obras de reconstrução, até trevo para Fazenda Nova

– Iporá-Piranhas: trecho bom.

BURITI ALEGRE: 178 km

Saída pela BR-153 na direção de Aparecida de Goiânia-Hidrolândia-Morrinhos. Quinze quilômetros após Morrinhos, entrar no trevo para a GO-419 e seguir até Buriti Alegre. Outra opção é continuar pela BR-153 e, sete quilômetros após Goiatuba, pegar a GO-210 até Buriti Alegre.

Situação:

– Buriti Alegre: as rodovias estaduais dos dois roteiros apresentam boas condições.

JARAGUÁ: 97 Km e MINAÇU: 487 km

Saída pela GO-080, passando por Nerópolis-Petrolina-São Francisco de Goiás, BR-153. Após São Francisco, pegar a BR-153 no sentido Jaraguá-Rialma-São Luiz do Norte-Uruaçu-Santa Tereza de Goiás. Em Santa Tereza, pegar a GO-241, e seguir para Formoso-Campinaçu-Minaçu.

Situação:

– Goiânia-Nerópolis: trecho bom, com pista dupla.

– Nerópolis-Petrolina-São Francisco de Goiás-BR-153: trecho excelente

– Santa Tereza-Campinaçu-Minaçu: trecho muito bom, reconstruído. O usuário pode encontrar serviços de roçagem sendo executados em algum ponto da rodovia

PIRENÓPOLIS: 125 km

Saída pela BR-153 até Anápolis. Em Anápolis, seguir pela BR-414 na direção a Corumbá de Goiás. No distrito de Planalmira, pegar a GO-338 à esquerda, até Pirenópolis.

Situação:

– Planalmira-Pirenópolis: trecho bom.

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS: 425 km

Sair pela BR-153 em direção a Anápolis e seguir para Brasília, na BR-060. Em Brasília, seguir na direção de Planaltina e pegar a GO-118 no sentido São Gabriel-São João D’Aliança-Alto Paraíso.

Situação:

– Divisa GO-DF-São João D’Aliança: trecho ótimo.

– São João D’Aliança-Alto Paraíso: trecho ótimo, reconstruído.

TRÊS RANCHOS: 292 km

Saída pela rodovia GO-020, passando por Bela Vista-Cristianópolis-Santa Cruz de Goiás-Palmelo-Pires do Rio. Em Pires do Rio pegar a GO-330, no sentido Urutaí-Ipameri-Catalão-Três Ranchos.

Situação:

– Goiânia-Bela Vista: trecho ótimo, com pista dupla.

– Bela Vista-Pires do Rio-GO 330: trecho bom.

– Ipameri-Catalão-Ouvidor: trecho regular.

– Ouvidor-Três Ranchos: trecho regular.

GOIANÉSIA: 172 Km

Sair pela BR-153 no sentido Anápolis-Jaraguá. Em Jaraguá, pegar a GO-080 até Goianésia. Outra possibilidade é pegar a GO-080, passando por Nerópolis-Petrolina-São Francisco de Goiás. Após São Francisco, pegar a BR-153 até Jaraguá e seguir na GO-080 até Goianésia.

Situação:

– Goiânia-Nerópolis: trecho ótimo, com pista dupla.

– Nerópolis-Petrolina-São Francisco de Goiás-BR-153: trecho excelente

– Entroncamento BR-153-Jaraguá-Goianésia: trecho muito bom.

SALTO DO ITIQUIRA: 316 km

Saída pela BR-153 até Anápolis. Em Anápolis pegar a BR-060 para Abadiânia-Alexânia-Brasília. Seguir para Formosa na BR-020 e, na cidade, pegar a GO-116 até Salto de Itiquira.

Situação:

– Formosa-Salto do Itiquira: trecho muito bom, reconstruído.

SÃO SIMÃO: 415 km

Saída pela BR-060 até Rio Verde. Em Rio Verde, pegar a BR-452. No Entroncamento com a GO-164 (Quirinópolis) seguir para Paranaiguara, na BR-364, até chegar a São Simão.

Situação:

– Entroncamento BR-364-Quirinópolis: trecho regular.

– Quirinópolis-Paranaiguara: trecho bom.

LAGOA SANTA: 420 km

Pegar a BR-060 até Rio Verde. Na cidade, seguir pela GO-174 e GO-422 até Aparecida do Rio Doce. Entrar à esquerda na BR-364 até o Entroncamento da GO-206. Seguir até Lagoa Santa, passando por Caçu, Itarumã e Itajá.

Situação:

– GO-174 e GO-422 (Aparecida do Rio Doce): trecho bom na GO-174. E na GO-422 trecho regular;

– Entroncamento BR-364 com GO-206 (Caçu) até Itajá: trecho com obras de reconstrução.

– Itajá-Lagoa Santa: trecho muito bom.

Comunicação Agetop