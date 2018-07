Colônia de Férias propõe diversão e valorização social para mais de mil crianças e adolescentes de Aparecida

Proporcionar lazer e diversão para crianças e adolescentes da cidade, com a prática de atividades esportivas e recreativas durante o período de férias. Este é o objetivo da 2ª Colônia de Férias de Aparecida de Goiânia que foi aberta oficialmente neste sábado, 30, no Centro Olímpico de Esportes, localizado no Setor Conde dos Arcos. A ação, realizada pelas secretarias de Esporte, Assistência Social e Educação, irá atender mais de 1,2 mil crianças e adolescentes de seis a 15 anos do município.

A lista de atividades e oficinas que serão desenvolvidas com meninos e meninas é grande. Vai ter futebol de campo, futvolei, futsal, vôlei, handbol, natação, gincana aquática, piscina recreativa, atletismo, crossfit, slackline, capoeira, taekwondo, jogos de salão como dama, xadrez, pega vareta, dominó, pebolim e tênis de mesa, dança, artes, ginástica, gincanas de solo, teatro, palestras, atividades culturais, games e jogos eletrônicos.

O prefeito Gustavo Mendanha abriu as atividades da Colônia ao lado dos seus filhos Asaf e Luísa e destacou a importância da ação que está em seu segundo ano consecutivo. “Estamos dando a oportunidade para as crianças e adolescentes se divertirem neste período de recesso escolar. Me sinto feliz quando promovemos ações sociais que incentivam o esporte e a cultura. Serão duas semanas de muita diversão e alegria para essa criançada”, pontuou.

Para o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, a Colônia de Férias é um marco no esporte da cidade. “Aparecida de Goiânia é a primeira cidade do Centro-Oeste a fazer algo nesses moldes totalmente gratuito. E fazemos isso pensando na dignidade das nossas crianças e adolescentes, para que possam ter um momento de lazer durante as férias, já que muitos pais não podem viajar por compromissos de trabalho ou mesmo pelas condições financeiras. Assim eles não ficam nas ruas, ociosos”, afirmou.

O embaixador da colônia de férias, o adolescente Júlio Marcos Oliveira de 14 anos, agradeceu a ampliação do número de vagas neste ano, pois ano passado ele quase ficou de fora. “Essa colônia será melhor do que a anterior porque dobrou o número de crianças e adolescentes, uniformes, jogos e professores. A segurança também está melhor dessa vez. Os pais podem ficar tranquilos e as crianças terão muitas histórias boas pra contar quando voltarem para casa”, enfatizou.

A colônia de férias será realizada no Centro Olímpico e conta também com a parceria da Guarda Civil e do Corpo de Bombeiros. Os participantes serão acompanhados por uma equipe completa de instrutores com pedagogos e professores para realização das atividades físicas e recreativas. “A ação dá a oportunidade de lazer para os estudantes que durante as férias não têm condições de realizar uma viagem ou passeio”, afirmou o vereador Almeidinha (MDB).

Sabrina Neves da Silva, 11 anos, participa da ação pela primeira vez e afirma que está animada. “Espero que seja ótimo porque estou bem feliz de poder participar desse evento”. Flávia Pereira Borges, mãe do estudante Rodrigo Borges da Silva, 9 anos, elogiou a atitude da prefeitura. “A colônia de férias é uma oportunidade para que muitas crianças no mês das férias não fiquem sem o que fazer. Esse trabalho é muito importante também porque impede que as crianças fiquem nas ruas”, destacou.

Novidades – Além do aumento do número de vagas para esta segunda edição, as secretarias parceiras confeccionaram e cada criança matriculada na Colônia de Férias recebeu um kit contendo camiseta, short/bermuda, meia e tênis. “Desta forma todos podem vir, se divertir e fazer as atividades físicas com segurança e também de igual para igual com o coleguinha. Pensamos sempre na comodidade das crianças e adolescentes”, comentou a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha.

As turmas neste ano foram divididas por faixa etária. Nesta primeira semana, de 02 a 07 de julho a Colônia atenderá as crianças do grupo amarelo, com idade entre 6 e 10 anos. Já na semana do dia 9 a 14 de julho, serão atendidas as crianças e adolescentes do grupo verde de 9 a 15 anos. “Depois da edição de 2017, fizemos adequações que entendemos serem necessárias e com certeza esse ano será muito melhor que no ano passado”, afirmou o secretário Gerfeson Aragão.