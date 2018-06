Novo complexo de turismo e lazer abre vagas de trabalho em Aragarças

Estão sendo oferecidas 35 oportunidades de trabalho nesta temporada para os moradores da região do Encontro das Águas, na divisa de Goiás com o Mato Grosso. As contratações são imediatas.

O grupo Água Santa – integrado pelas empresas Tropical Urbanismo, Goiarte Soluções e César Transportes – inaugura, a partir desta temporada de julho, a primeira etapa do complexo de lazer Água Santa, o Thermas Água Santa, situado no município de Aragarças, divisa com o Mato Grosso.

O local oferece ao turista a experiência única de estar às margens do Rio Araguaia, com suas belas praias, e desfrutar de piscinas e poços com águas termais a 39 graus celsius de nascentes naturais. Para o início das operações, estão sendo contratados os profissionais para o atendimento ao público. O início é imediato.

São 35 vagas, sendo uma para cozinheiro, duas para auxiliar de cozinha, oito para garçom, duas para auxiliar de serviços gerais, uma para jardineiro, duas para salva-vida, uma para recepcionista, uma recreador infantil e duas para guia turístico. E para finalizar as obras, o grupo também está contratando 10 serventes e 5 pedreiros.

A contratação será para a alta temporada, mas há previsão de absorver parte da equipe para os meses seguintes. “Os que mais se destacarem permanecerão”, diz a consultora em hotelaria Patricia Rodrigues, responsável pela implantação do início da operação. Ela lembra que um dos principais pré-requisitos é a habilidade para lidar e servir pessoas.

As vagas de trabalho são também uma oportunidade de qualificação: os novos contratados receberão os treinamentos técnicos necessários para se promover a hospitalidade, tais como atendimento ao público, manipulação de alimentação e bebidas, serviços de quarto, entre outros.

Os currículos podem ser enviados para o e-mail recrutamento@ grupogrupoaguasanta.com.br, ou entregues pessoalmente no complexo de lazer. Serão priorizados moradores das cidades de Aragarças, Pontal e Barra do Garças, que integram a região conhecida como Encontro das Águas. A preferência é por candidatos tenham condução independente. Mais informações pelos telefones: (66) 99226-0103, (66) 3389-1014 ou (66) 99951-2911 (whatsapp).

Mais sobre o Thermas Água Santa

O Thermas Água Santa é a primeira etapa do complexo de lazer Água Santa, que oferecerá ao público hotelaria, restaurante, parque aquático com águas termais, poços de água mineral a 39 graus celsius e praia exclusiva no Rio Araguaia. Um condomínio horizontal com lazer independente também integra o masterplan e já foi concluído e entregue aos proprietários. Todo o projeto será implementado em área total de 84 alqueires, o que corresponde a mais de quatro milhões de metros quadrados.

Com 200 mil metros quadrados, a estrutura inicial é uma revitalização e ampliação de uma antiga pousada existente na área. Já nesta temporada, serão disponibilizados ao público as opções de day use e hospedagem.

De Aragarças, o complexo está a 25 quilômetros de distância, e fica às margens do Rio Araguaia. O acesso se dá pela BR-070, em direção para Jussara.

Envie currículo para o e-mail: recrutamento@grupoaguasanta. com.br