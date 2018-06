Credeq em Aparecida recebe visita do governador no sábado

O governador José Eliton visita o Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy), da SES – Governo de Goiás, neste sábado, dia 30, a partir das 10 horas. Ele irá conhecer a estrutura física da unidade de saúde, assim como o conceito do projeto, conversar com pacientes e presentear os internos com kits esportivos. A Banda do Corpo de Bombeiros fará apresentação musical. A visita, que está prevista para às 10 horas, faz parte das comemorações pelos dois anos de funcionamento do Credeq – Prof. Jamil Issy.

A unidade integra a Rede de Atenção Psicossocial de Goiás, com oferta de tratamento em regime ambulatorial e de internação articulados com os outros serviços da Rede. Com a finalidade de atender casos graves da dependência química, a unidade se somará a outras quatro e mais ao Centro Estadual de Avaliação Terapêutica Álcool e Droga (CEAT-AD/GEED), formando a Rede Credeq. Atualmente, o Credeq atende casos regulados e oriundos de serviços do sistema de saúde. A ampliação dos pontos de encaminhamento, desde dezembro de 2017, tem viabilizado a democratização do acesso aos serviços.

A contratação de ônibus para o transporte dos pacientes, o contato direto com as secretarias de saúde dos municípios localizados no raio de 200 quilômetros da sede do Credeq, assim como a liberação das 108 vagas de internação apenas para o público adulto tem dado facultado metas mais realistas da demanda.

Serviço

Assunto: Credeq encerra comemorações por dois anos de funcionamento com visita do governador

Dia: Sábado, 30 de junho de 2018

Horário: 10 horas

Local: Avenida Tanner de Melo, Qd.- Gleba 02, Lt.- Parte 02, Bairro Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia