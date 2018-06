Suplente assume vaga hoje na Câmara após cassação do vereador Moura-Aparecida de Goiânia

Suplente

Daniel Rodrigues “foto” , (Patriotas) toma posse nesta quinta-feira (28), na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Ele assume a vaga de Helvecino Moura (PT), cassado em segunda instância no dia 21 de maio.

A notificação foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), no dia 14 último , decidiu por manter a cassação do mandato do vereador aparecidense Helvecino Moura da Cunha (PT), conhecido como Moura, pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder político e econômico durante as eleições que aconteceram em 2016. A decisão final do TRE se deu por unanimidade no processo de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

O TRE acatou integralmente parecer do procurador regional eleitoral, Alexandre Moreira Tavares dos Santos. Neste, foi destacado que as provas dos autos revelaram, de forma contundente e robusta, que Moura, por meio de seus articuladores de campanha, efetuou compra de votos, em busca da reeleição, em 2016. Ele efetuava concessão de “encaixes” de consultas médicas e procedimentos no âmbito da rede da Secretaria Municipal de Saúde do município, notadamente no Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (Amag).

O parlamentar, a esposa e, ainda, a filha – que era coordenadora do Amag –, além da colaboração de outras três pessoas, burlavam o sistema de fila virtual de atendimentos do ambulatório em troca de votos, segundo a sentença. A espera na fila, não raras vezes, podia durar mais de ano, a depender da especialidade procurada.

Além de ter o diploma de vereador cassado, o TRE determinou a inelegibilidade de Moura por oito anos, e a aplicação de multas. Outras cinco pessoas que participaram do ilícito eleitoral também foram condenadas à pena de inelegibilidade.