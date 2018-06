Segunda linha interbairros dará maior dignidade e comodidade ao usuário do transporte coletivo de Aparecida

Os usuários do transporte coletivo de Aparecida de Goiânia ganharam nesta quinta-feira, 28, a segunda linha interbairros. A linha 972 – Terminal Maranata/Terminal Araguaia atende diretamente as necessidades de locomoção dos moradores de 10 bairros do município, sendo eles Jardim Maranata, Jardim Alto Paraíso, Jardim Dom Bosco, Parque Ibirapuera, Jardim Tiradentes, Bairro Independência Mansões, Jardim dos Girassóis, Comendador Walmor, Serra Dourada, Centro, proporcionando maior qualidade e comodidade durante o trajeto para o destino desejado.

Beneficiado com a linha 972, o morador do Madre Germana I, João Carvalho Moura contou que que antes tinha que fazer o trajeto do Terminal Maranata até o Terminal Garavelo para depois chegar ao Centro de Aparecida. “Essa nova linha vai ajudar muita gente. Do jeito que estava era muito complicado porque tínhamos que dar volta pelo Terminal Garavelo e depois seguir para o Terminal Araguaia. Agora com essa nova linha vai ficar muito melhor”, comemorou o soldador.

O lançamento da nova linha interbairros contou com a presença de autoridades municipais que fizeram a viagem inaugural, saindo do Terminal Maranata para o Terminal Araguaia. O prefeito Gustavo Mendanha, acompanhado do vice-prefeito Veter Martins, de vereadores e secretários municipais conheceram o novo percurso que terá duração de cerca de uma hora, percorrendo o interior dos bairros. Para o prefeito Gustavo Mendanha, as linhas interbairros vão garantir melhor descolamento das pessoas.

“Isso representa dignidade, eficiência e conforto para quem faz uso do transporte coletivo em nossa cidade. Hoje estamos cumprindo mais uma etapa do nosso compromisso de resolver um problema interno que tínhamos na cidade e de beneficiar a população que depende do transporte público. O usuário terá facilidade para se deslocar até o Centro da cidade e fazer o percurso com menos tempo”, destacou o gestor municipal.

O diretor de Transportes da Rede Mob, Cezane Eduardo Siqueira, disse que as pessoas atendidas com a nova linha terão maior dignidade em sua locomoção pela cidade. “A criação da linha 972 partiu de um estudo e de uma necessidade de milhares de usuários que utilizam o transporte coletivo. A nova rota vai atender mais de 10 bairros e garantir a satisfação das pessoas ao ter a oportunidade de fazer o trajeto do Terminal Maranata ao Terminal Araguaia, na região do Centro de Aparecida, com maior agilidade e facilidade”, afirmou.

O prefeito informou ainda a todos que participaram da solenidade que até o final do ano outras quatro novas linhas serão implantadas, sendo que duas já estão funcionando na cidade. A primeira, com trajeto Terminal Araguaia/Setor Santa Luzia começou a operar em 15 de maio deste ano e já transportou milhares de passageiros da região Central à Leste de Aparecida. “As próximas linhas serão lançadas a partir de agosto até novembro e facilitarão ainda mais a vida dos usuários em sua locomoção pela cidade, indo de suas casas para o trabalho e do trabalho para casa”, comentou Gustavo Mendanha.

Cidade Inteligente

As Linhas Interbairros, lançadas em 15 de maio pela Prefeitura de Aparecida de RMTC Aparecida, fazem parte do projeto Cidade Inteligente que tem como objetivo aperfeiçoar os serviços públicos, visando à melhoria da qualidade de vida da população e condições de mobilidade, além de interligar regiões da cidade por meio do transporte público eficiente.

Quatro novas linhas até o final do ano

Outras quatro linhas interbairros começarão a funcionar nos próximos meses. Segundo o prefeito Gustavo Mendanha, o objetivo é atender todas as regiões do município, ligando os bairros com os polos industriais e à área central, proporcionando maior acessibilidade e mobilidade. “Estas linhas são um grande ganho para a cidade. O nosso problema interno de deslocamento está sendo sanado”, destacou o prefeito que atuou diretamente para a implantação das novas linhas enquanto esteve na presidência da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Atualmente Aparecida conta com 50 linhas locais e 22 linhas com destino à capital.

De acordo com dados da Rede Metropolitana do Transporte Coletivo (RMTC), são atendidos diariamente mais de 100 mil usuários nas mais de 101 mil viagens realizadas no município atualmente, sendo que 40% dessas viagens são feitas dentro da cidade que percorrem 945 quilômetros de extensão de linhas que passam pelos seis terminais de integração existentes. Com a implantação dos seis novos itinerários, a cidade passa a totalizar 78 linhas, aumentando a extensão para 1.105 quilômetros.

Próximas linhas

973 – Terminal Maranata/Jardim Tiradentes/Terminal Cruzeiro – 30/08/18

971 – Terminal Garavelo/Terminal Veiga Jardim/Terminal Araguaia (Via Polo Empresarial) – 27/09/18

974 – Terminal Cruzeiro/Santa Luzia (via Buriti Shopping) – 31/10/18

975 – Terminal Veiga Jardim/Centro/Parque Industrial – 20/11/18

Presenças – Participaram da solenidade de lançamento da linha 972 – Terminal Maranata/Terminal Araguaia os vereadores Vilmar Mariano, Lelis Pereira, Edinho, Leandro da Pamonharia, Erivelton Contador, Mazinho do Madre Germana, além dos secretários municipais Gerfeson Aragão (Esporte), Luziano da Costa (Mobilidade e Defesa Social), André Rosa (Fazenda).