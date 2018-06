Neymar curte dia de folga com o filho

Após a vitória do Brasil contra a Sérvia, se classificando para as oitavas de final da Copa do Mundo 2018, o jogador Neymar está aproveitando a quinta-feira (28), com o filho Davi Lucca.

Em seu Stories, no Instagram, o atleta aparece ao lado do filho em Sochi. “Carinha toda verde, olha isso! E não sai não?”, disse Neymar, filmando o filho. “Sai! Só que eu tomei banho ontem, mas eu dormi no banho. Foi isso que aconteceu!”, disse Davi, levando Neymar aos risos.

Nesta última quarta (27), o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0. Antes do início da partida, Davi gravou um recado especial para o pai. “Boa sorte, pai, que Deus te abençoe. Te amo”, disse o garoto.

Neymar agora, irá se preparar para na próxima segunda (02), enfrentar o México. O jogo acontecerá às 11h. O treino dos jogadores da Seleção Brasileira já serão retomados amanhã (29).