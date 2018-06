Governo de Goiás entrega benefícios e certifica jovens na luta contra as drogas em Guapó

Por meio do programa Goiás na Frente, o governador José Eliton repassou ao município de Guapó parcelas do convênio assinado com a Secretaria de Governo (Segov), no valor de R$ 2,5 milhões, para obras pavimentação e recapeamento asfáltico no município. Os setores Cidade Nova e Vale do Sol, que já haviam sido beneficiados pelo programa, também foram vistoriados, na manhã desta quinta-feira, dia 28, pelo governador. Durante a visita a Guapó o governador também entregou benefícios do programa social Renda Cidadã à comunidade local.

Na mesma ocasião, também foram entregues, por José Eliton e pelo prefeito Colemar Cardoso, certificados de conclusão do curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) a 600 estudantes, do 5º ano do Ensino Fundamental, de escolas públicas de Guapó, quatro delas municipais e uma estadual.

“É gratificante participar de uma solenidade como esta, que marca indelevelmente a orientação a jovens para que sigam uma vida de dignidade e correção, e não se envolvam com as drogas, que são hoje um grande problema para as famílias e para a sociedade de uma maneira geral”, afirmou José Eliton.

O caminho do bem

Durante seu discurso Eliton disse que, no segundo semestre, deve entregar benefícios do programa Bolsa Universitária ao estudante de número 200 mil. “Já são mais de 200 mil pessoas que fizeram a universidade paga pelo governo. Nós vamos seguir avançando, mudando o que for preciso e ampliando programas que atendam às famílias carentes dos municípios goianos”, acrescentou, afirmando que essa é também uma forma de “ajudar o jovem no caminho do bem e da prosperidade”.

Nesta mesma ocasião, o governador também recebeu o título de cidadão guapoense, proposto pelo prefeito Colemar Cardoso e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Guapó. Toda a solenidade aconteceu na Paróquia Padre João Bosco Pereira, no centro do município.

Proerd

O Proerd consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família. O programa tem por objetivo a prevenção ao uso de drogas entre crianças em idade escolar.

O curso teve início em fevereiro, e durante todo o semestre os alunos receberam orientação sobre os riscos advindos do uso de entorpecentes. Ao final do curso, eles firmam o compromisso de se manterem longe das drogas. O trabalho teve a coordenação da comandante do Batalhão Escolar, Iza Fernando Inácio Guedes.

A prefeitura de Guapó, que retomou a parceria com o Batalhão Escolar este ano, após um período de interrupção, convidou os policiais para darem seguimento ao trabalho no segundo semestre deste ano. Assim, nova turma será incorporada ao Proerd em Guapó, a partir de agosto, alcançando mais 600 estudantes.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás