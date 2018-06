Zé Eliton :anuncia programa de cirurgia de cataratas “para zerar a fila de espera”

O governador José Eliton anunciou nesta quarta-feira, dia 20, que no próximo dia 25, segunda-feira, durante a abertura do Governo Junto de Você na Praça Cívica, em Goiânia, irá lançar mais uma ação de impacto na área da saúde. Depois do Terceiro Turno na Saúde, que atende a população no período noturno, o Estado iniciará um abrangente programa que visa zerar a fila de pacientes que aguardam cirurgia de catarata. “Já pedi aos prefeitos da região metropolitana que compareçam e encaminhem os pacientes de suas cidades. Vamos atender todos os que precisam da cirurgia”, garantiu.

A área da saúde “está respondendo satisfatoriamente à nossa expectativa”, informou o governador, ao lembrar que em apenas dois meses foram realizadas 10 mil consultas e exames médicos e que, precisamente hoje (20), o programa estava registrando 500 cirurgias realizadas. Ele cumpriu agenda de trabalho na tarde de hoje em Santa Bárbara de Goiás. Ele esteve na cidade para receber o título de cidadão santa-barbarense, inaugurar obras do programa Goiás na Frente e entregar cartões do programa Renda Cidadã. O título, aprovado por unanimidade, foi proposto pelo presidente da Câmara, vereador Edimar Fernandes dos Santos.

O prefeito Wagner Vaz disse que se não fosse o programa Goiás na Frente, os municípios goianos não sobreviveriam. “Foi o melhor programa criado pela administração pública estadual. A população é testemunha da importância do governo para Santa Bárbara”, testemunhou.

Em Santa Bárbara, o governador também inaugurou a pavimentação asfáltica e a construção de meios-fios de 26 mil metros quadrados do Residencial Sebastião Martins de Deus. As obras foram executadas com recursos provenientes das duas primeiras parcelas do convênio celebrado pela prefeitura com o governo através do programa Goiás na Frente no valor de R$ 1 milhão. Durante a solenidade ocorrida na praça Sebastião Vaz, no centro da cidade, foi anunciada a liberação de um aditivo no valor de R$ 500 mil ao convênio do Programa Goiás na Frente. Com os recursos da 3ª e 4ª parcelas, que foram repassadas em abril, serão realizadas obras de pavimentação asfáltica e construção de meios-fios nos setores José Batista Vaz e Santa Cruz.

José Eliton também assinou ordem de serviço para a construção da quadra coberta do Colégio Estadual Jovita Gonçalves da Silva e anunciou a inclusão do município na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). A integração do município foi proposta pelo deputado estadual Jean Carlo e aprovada pela Assembleia Legislativa. Além de Santa Bárbara de Goiás, a Região Metropolitana de Goiânia é composta pelos municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Ao prefeito Wagner Vaz, o governador entregou 104 cartões do Renda Cidadã que serão distribuídos pela ação social da prefeitura a novas famílias beneficiárias do programa. Para o custeio dele em Santa Bárbara, o governo investe R$ 13.190,00 mensais. Ainda foi autorizada a aquisição de duas áreas no município, uma para a instalação de uma faculdade e outra criando o Distrito Agroindustrial de Santa Bárbara.