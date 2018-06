Governo de Goiás atende mais de 60 mil em Rio Verde

O programa do Governo de Goiás, Governo Junto de Você (GJV), cumpriu a missão de garantir acesso gratuito à população de Rio Verde, com 68.481 atendimentos realizados em quatro dias (14 a 17 de junho). A próxima edição irá atender toda Região Metropolitana de Goiânia, na Praça Cívica, no Centro, entre os dias 25 e 29 de junho, das 8 às 17 horas.

Foram ofertados cerca de 200 serviços, como VaptVupt, corte de cabelo, atendimento oftalmológico, passaporte do Idoso, orientações de linhas de crédito, cursos, palestras, vacinação, verificação de pressão arterial e glicose, doações da OVG, exposição de animais empalhados, dentre outros.

São vários os parceiros que ajudaram nesse evento de cidadania. Alguns deles são: Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan); Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico, Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED); Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce); Secretaria de Estado da Saúde (SES); Secretaria de Segurança Pública (SSP), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Agência Goiana de Habitação (Agehab), prefeitura de Valparaíso, entre outros.

“O Governo Junto de Você é um programa absolutamente democrático, voltado para a criança, jovem, adulto, para todo grupo familiar. As crianças podem participar de atividades culturais e de brincadeiras enquanto seus responsáveis tiram documentos, participam de palestras, são orientados judicialmente e se consultam com os serviços oferecidos na área da saúde”, ressaltou Georton Vasconcelos, coordenador do Governo Junto de Você.