Geladeira Literária vai beneficiar comunidade escolar no Tiradentes

Todo o universo escolar do Colégio Adventus Cinderela, em Aparecida de Goiânia, que envolve alunos, pais ou responsáveis, professores e comunidade da região em geral, recebeu na tarde desta sexta-feira, 15, a 21ª geladeira do Projeto Geladeira Literária da Secretaria Executiva de Cultura.

A unidade escolar que fica no setor Jardim Tiradentes chegou recheada de livros de escritores respeitados. Outras escolas, empresas, cartórios, shoppings e instituições também receberam a geladeira, que é permanente. O projeto prevê a customização e entrega de 200 geladeiras em quatro anos com o único objetivo de despertar o interesse pela leitura na comunidade.

O secretário de Cultura de Aparecida, Avelino Marinho, mencionou um pensamento do poeta Mário Quintana que diz que “Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas”. Avelino Marinho destacou que as geladeiras seriam apenas carcaça se estivessem abandonadas e enfeando a cidade. “Da forma como elas são apresentadas muda tudo a partir do momento que o trabalho de arte começa, sendo confeccionada ali uma fonte de saber”.

Léo Mafra, coordenador do projeto Geladeira Literária e grafiteiro da Prefeitura, explicou que o objetivo é pegar, levar, ler e devolver o mesmo livro ou outro à geladeira. “É uma via de mão dula, vamos sempre pensar no outro, no próximo que vai ler e manter essa corrente viva”.

A identidade da geladeira do Colégio Adventus Cinderela foi dada pelos artistas plásticos Marcelo Costa e Suzia Xavier, que pintaram pensando na “Visão da arte”. “Além de incentivarmos a leitura, com as geladeiras despertamos em todos a admiração pela arte e suas diferentes formas. A carcaça da geladeira se tranformou num quadro de arte. Os livros são tesouros que temos e a geladeira dá acesso a esse tesouro de forma mais fácil”, finalizou o coordenador do projeto.

O diretor do Colégio beneficiado, professor Tobias Xavier, agradeceu o empenho da administração para que o projeto que ele chamou de “fantástico” chegasse à escola. Ele ainda fez uma analogia da Geladeira Literária com a geladeira que guarda alimentos. “Nas nossas casas as geladeiras preservam os alimentos que nos oferecem saúde, vida, sustento. A cada vez que nos recorremos a ela tiramos um pouquinho para nos mantermos vivos. Com a Geladeira Literária é a mesma coisa. Temos que alimentar a alta com a leitura. Só aprende quem lê e que essa leitura se torne um hábito entre nossos alunos”, desejou.

Representando a secretária de Educação Valéria Pettersen, Anatália Gomes enfatizou que “podemos perder tudo, mas a sabedoria ninguém tira da gente”. Ela ainda colocou a secretaria à disposição da escola, conforme orientação da coordenadora da pasta.

Estudantes animados

Entusiasmados com a chegada da Geladeira Literária na escola, os alunos do 6º e 7º anos, que participaram da cerimônia de entrega, prestaram homenagens a escritores e à literatua.

Samuel Moura lembrou que com a chegada da tecnologia o “hábito de ler foi ficando de lado e sendo substituído” por aparelhos como TV e smartphone. “Desenvolvimento do intelecto, interpretação de texto, conhecimento sobre diversos assuntos, aumento do vocabulário e da criatividade e estímulo à imaginação”, foram benefícios da leitura citados pelo jovem.

A memória de Carlos Drummond de Andrade foi celebrada com a leitura da biografia do escritor contendo parte de sua tragetória pela aluna Ana Cecília. Ao final ela recitou “No Meio do Caminho”, poema pblicado pela primeira vez em 1928.

Já o pequeno Bernardo Luiz fez um Convite aos colegas de escola por meio do poema de José Paulo Paes, que tem este nome. “Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, pião. Só que bola, papagaio, pião de tanto brincar se gastam. As palavras não: quanto mais se brinca com elas mais novas ficam. Como a água do rio que é água sempre nova. Como cada dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia?”, narrou com perfeição.