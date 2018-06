Prefeitura de Aparecida -inaugura CAPS Criarte Vida nesta terça-feira, 19

Aparecida é a única do Centro-Oeste com sede própria para atender usuários de álcool e outras drogas, que funciona 24 horas

Aparecida de Goiânia é a única cidade do Centro-Oeste que tem um Centro de Atenção Psicossocial para atendimento aos usuários de álcool e outras drogas, funcionando 24 horas. Agora, a Prefeitura irá inaugurar a sede própria da unidade. A abertura do novo CAPS AD III, conhecido como Criarte Vida, será às 17h desta terça-feira, 19, no setor Veiga Jardim II. A unidade está localizada na Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública Municipal 5.

O secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, explica que a decisão de implantação da sede própria do CAPS Criarte Vida no Veiga Jardim II surgiu após a realização de um estudo que mapeou os locais com maior incidência de pessoas com uso e abuso de álcool, crack e outras drogas, em Aparecida. “Essa unidade existe desde 2011 em nossa cidade e atende regularmente mais de 2400 usuários. A mudança para a sede própria irá proporcionar assistência em uma região com alta demanda”, afirma.

O novo CAPS AD III tem 697,35m² de área construída e conta com espaços para atividades coletivas e atendimento individualizado, refeitório, quartos, sala de medicação e posto de enfermagem, farmácia, entre outros. A unidade funcionará com equipe multiprofissional para atender a demanda espontânea dos usuários, visto que não precisa de encaminhamento para ser acolhido pelos profissionais.

CAPS AD III

O Criarte Vida compõe a rede de Saúde Mental de Aparecida de Goiânia. No local são realizados o acompanhamento clínico e a reinserção social das pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

Serviço

Assunto: Inauguração da sede própria do CAPS Criarte Vida

Data: 19/06/2018 (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública Municipal 5, Setor Veiga Jardim II – Aparecida de Goiânia, Goiás

Contato: Assessoria de Imprensa da SMS – 62 3545-4862