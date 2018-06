Atleta mirim de Jiu-Jitsu representará Aparecida de Goiânia em competição nacional

O prefeito Gustavo Mendanha recebeu na manhã desta segunda-feira, 18, em seu gabinete no Paço Municipal, a visita da atleta Ana Clara Santos Govetri, de 9 anos que representará Aparecida de Goiânia e a região Centro-Oeste na disputa do cinturão The Guest Kids. A competição será realizada em Paulínia, no estado de São Paulo no dia 23 de junho. O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão acompanhou a visita da atleta ao prefeito.

Ana Clara, que foi 14 vezes campeão estadual de Jiu-Jitsu, foi selecionada entre 300 crianças para participar do evento nacional. O prefeito Gustavo parabenizou a atleta que mora em Aparecida e desejou sorte no campeonato. “Eu fico feliz de ver uma criança aparecidense se destacando nas competições e carregando a bandeira de Aparecida de Goiânia. Nossa gestão acredita na prática do esporte como meio de formar cidadãos e por isso a Prefeitura tem investido em várias modalidades”.

Ana Clara afirmou que está feliz e na expectativa para a conquista de mais um título. “Eu amo praticar o jiu-jitu e é com muita felicidade que vou participar de mais um campeonato representando a minha cidade”, afirmou ela. O evento reunirá centenas de atletas da categoria na cidade paulista. O secretário Gerfeson Aragão desejou boa sorte à atleta. “Desejo sucesso para que ela seja campeã nessa competição e que Aparecida de Goiânia seja cada vez mais conhecida como cidade que valoriza e incentiva o esporte”.