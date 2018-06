Estado terá ponto facultativo em dias de jogos do Brasil

O governador José Eliton decretou nesta sexta-feira, dia 15, ponto facultativo no turno de trabalho em que houver jogo da Seleção de Futebol do Brasil pela Copa do Mundo da Rússia. A medida é válida para o Poder Executivo, para os dias úteis e não se aplica aos órgãos que executam serviços essenciais, como saúde, policiamento e atendimento nas unidades do Vapt Vupt. A escala de trabalho das áreas não incluídas no decreto deverá ser definida pelos dirigentes dos órgãos.

“Nos dias úteis em que houver jogo da Seleção de Futebol do Brasil pela Copa do Mundo, na Rússia, o ponto será facultativo, no âmbito do Poder Executivo, no período matutino ou vespertino, conforme a partida vier a ocorrer num ou noutro”, decreta o governador.

O texto do decreto diz que a medida “não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, a exemplo de unidades de saúde, policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação, fiscalização e Serviço Integrado de Atendimento ao Ciadão Vapt Vupt, sem prejuízo de outras, a critério dos respectivos dirigentes”.

Na primeira fase de partidas da Copa do Mundo, o Brasil entrará em campo nos dias 17 (domingo, às 15h), 22 (sexta-feira, às 9h) e 27 de junho (quarta-feira, às 15h). Assim, na Fase de Grupos, o ponto será facultativo na manhã de sexta-feira e na tarde de quarta-feira.