Eleições para novos gestores das unidades municipais serão no dia 26 de junho

Seguindo um processo democrático, com todos os ritos legais, publicados e comunicados para a comunidade escolar, será realizada no dia 26 de junho, a votação dos novos gestores das 41 unidades da rede municipal de Senador Canedo. A publicação da lei nº 2119/18 no dia 20 de abril deste ano, regulamenta o trâmite eleitoral, que convoca as eleições, assim como define a formação de Comissões Eleitorais, constituídos por servidores, profissionais técnicos e representantes de pais de alunos/ ou estudantes maior de 18 anos; e ainda especifica as normas essenciais para os candidatos que queiram concorrer. Para participarem das eleições, para gestão escolar, é preciso ser professor efetivo, ou seja, estar no cargo há no mínimo 3 anos e ter o contrato modulado na escola qual pretende concorrer. O processo eleitoral, anteriormente marcado para o dia 22 de junho, foi para o dia 26 deste mês, devido ao horário expediente diferenciado nos órgãos e entidades devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

