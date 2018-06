Quadrilhas de Aparecida participam da 2ª etapa do Campeonato Goiano

Secretário de Cultura do município enfatiza importância de investir em projetos culturais capazes transformar a vida de jovens marginalizados

Acontece nesta sexta-feira, 15, sábado, 16, e domingo, 17, a 2ª etapa do XII Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas. Aparecida tem três grupos representando o município na competição: Associação Cultural e Teatral Quadrilha Mandacaru, Quadrilha Junina Paixão Goiana e Associação Cultural Cia de Danças Folclóricas Raízes de Goiás. Além das equipes de Aparecida, outras 14 estão disputando a vaga de campeã goiana, que é o passaporte para participar do Circuito Nacional. O evento ocorrerá sempre a partir das 19 horas, no estacionamento do Parque Mutirama, em Goiânia, e a entrada é gratuita.

O secretário executivo de Cultura de Aparecida, Avelino Marinho, destacou que, além de manter a tradições culturais vivas, as quadrilhas têm papel fundamental no resgate de jovens. “Em Aparecida temos testemunhos de crianças e adolescentes que estavam envolvidos com o mundo do crime e das drogas e, depois de participarem dos grupos de quadrilhas tiveram suas vidas resgatadas e transformadas e hoje são exemplos para a sociedade”, relatou.

A etapa do próximo final de semana acontece no 16º Arraial de Goiânia que terá também comidas típicas e é uma promoção da Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goias (Fequaju-Go). Por meio de sorteio ficou definido que os grupos de quadrilhas de Aparecida se apresentam na sexta (Quadrilha Raízes de Goiás às 21h40) e domingo (Quadrilha Paixão Goiana às 20 horas e Quadrilha Mandacaru às 22 horas).

A final do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas será nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, em Goianira. Além da campeã, os grupos que ficarem em segundo, terceiro e quarto lugares na competição estadual também serão classificados para outras disputas. A vice-líder tem vaga garantida no Arraia Brasil e 3º e 4º lugares têm direito a participarem da VI edição do Concurso Centro-Oeste de Quadrilhas Juninas.