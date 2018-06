Prefeitura de Aparecida irá oferecer internet grátis em pontos estratégicos da cidade

Praças, parques e locais com grande fluxo de pessoas receberão rede sem fio, possibilitando navegação na web e conexão com os serviços públicos

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, irá disponibilizar acesso gratuito à internet em equipamentos públicos estrategicamente espalhados pela cidade. A iniciativa é uma das ações previstas no Projeto Cidade Inteligente que tem como objetivo tornar o município conectado, integrando todas as áreas da administração a fim de acelerar o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população.

A proposta que prevê a instalação dos hotspots, que é a definição utilizada para locais com rede sem fio disponível para navegação gratuita, foi licitado junto com o projeto de criação da infraestrutura de rede, data center e videmonitoramento urbano. A implantação está prevista para o segundo semestre deste ano.

Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o acesso à internet em locais como praças, parques, repartições públicas e ambientes com grande fluxo de pessoas será feito através de cadastro dos usuários que terão à disposição jogos informativos e educativos relacionados à cidadania e meio ambiente e navegação na web para uso pessoal. A escolha dos pontos que irão receber as redes será feita em conjunto com as secretarias de Desenvolvimento Urbano e Esporte, Lazer e Juventude, levando em consideração a necessidade de cada região do município.

“O projeto Hotspots Livres é parte fundamental da estratégia de transformar Aparecida de Goiânia em uma cidade digital, moderna e conectada, garantindo acesso para a população a todos os serviços disponibilizados pela prefeitura”, destaca o coordenador de diagnósticos de sistemas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ernesto Fonseca Veiga.

Moradores de bairros com baixa cobertura de sinal ou pessoas que não possuem condições financeiras para adquirir um pacote de dados móveis poderão, quando estiverem em parques, praças e outros pontos, se conectar com o mundo através do wi-fi gratuito. “Essa iniciativa vai facilitar o acesso à internet, contribuindo com a inclusão digital de todos os cidadãos”, completa o coordenador.

Prêmios – Cidade Inteligente

Por se tratar de um dos projetos Smart Cities mais completos, o Cidade Inteligente de Aparecida de Goiânia foi premiado três vezes. Dois dos reconhecimentos foram concedidos pelo Instituto Smart City Business America em congressos e exposições de 2017 e 2018. O prêmio reconhece iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. O projeto também foi premiado pelo Instituto de Inovação e Parque Tecnológico com o certificado Gyntec Awards 2017, que destaca os melhores no campo da inovação. O programa a ser implantado ainda foi apresentado em conferências em vários estados e em outros países.