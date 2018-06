Parceria entre Secretaria Municipal de Educação e HDS possibilita que pacientes estudem

Senador Canedo,a inclusão de alunos, internos do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta, HDS, se dá pelo Projeto Classe Hospitalar. Trata-se de uma parceria da administradora da unidade de saúde e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Senador Canedo. Ação que possibilita pacientes do hospital a oportunidade de continuar os estudos, ou mesmo serem alfabetizados. As aulas, com duração de quatro horas, são de segunda a sexta-feira. A professora do projeto, Márcia Marques de Paula, é contratada pela Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo, com 19 anos de sala de aula, Márcia afirma que “trabalhar com os pacientes é engrandecedor”. Entre os alunos contemplados, Messias Pereira dos Santos, diagnosticada com hanseníase aos 14 anos, quando foi internada, compulsoriamente na antiga Colônia Santa Marta (HDS), onde ficou isolada de sua família e amigos. Hoje, aos 53 anos, Messias continua sendo moradora e conseguiu voltar aos estudos e também ao mercado de trabalho.

