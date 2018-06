MAIS PEDÁGIO ::governo de Goiás vai conceder 800 kms de rodovias à iniciativa privada

Yuri Lopes e João Unes

Goiânia – Previsto para ser lançado nos próximos dias, o edital que licita a concessão de 800 quilômetros de rodovias goianas à iniciativa privada está em fase final de elaboração. Em entrevista exclusiva ao jornal A Redação, o presidente da Agetop, Jayme Rincón, confirmou o estudo, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e destacou que todo o processo foi feito tendo por base critérios técnicos.

Defensor do modelo de concessão de estradas, Jayme afirma que indiscutivelmente as rodovias concedidas para a iniciativa privada são as mais bem avaliadas, as mais seguras, de acordo com avaliações da anuais da Confederação Nacional do Transporte (CNT).



(Foto: Letícia Coqueiro/A Redação) (Foto: Letícia Coqueiro/A Redação)

“A concessão é mais do que necessária. A nossa carga tributária é alta, indecente, mas se tem uma taxa que é justa é a do pedágio. Só paga quem usa e quem usa tem a contrapartida de um serviço maravilhoso em todo o Brasil”, pontuou Jayme.

Segundo o presidente, a Agetop contratou a FGV para montar um projeto do zero, a partir da contagem de tráfego, para concessão de rodovias goianas. “Eu pessoalmente pedi para a equipe técnica da FGV que não houvesse nenhum tipo de interferência política nas decisões deste projeto”, ressaltou. “Mesmo que consigamos concluir este processo ainda neste ano, a cobrança só deverá chegar no segundo semestre do ano que vem, com valor adequado à realidade do goiano”, adiantou ele.

Efeito dominó

O presidente da Agetop alega que, por conta das rodovias federais que cortam Goiás que foram concedidas, houve uma fuga muito grande para as rodovias estaduais. “Se não concedermos esses trechos, fica muito complicado manter a qualidade dessas rodovias. Eu considero a Agetop altamente eficiente, mas nós ainda estamos aquém do que faz a iniciativa privada. Defendo com muita força o sistema de conceção”, declara.

Jayme cita ainda que os dois principais oponentes do governador José Eliton disseram que são a favor do modelo de conceção para rodovias goianas. “Acho que não tem como politizar uma questão como esta”.

Rincón afirmou também que em todos os 800 quilômetros de rodovias em Goiás que deverão ser entregues à iniciativa privada estão duplicadas ou terão a obrigatoriedade da concessionária duplicar. “Muita gente questiona que agora que as rodovias estão em bom estado ou duplicadas é que será concedida à iniciativa privada. Mas é assim mesmo que funciona. Se nós não entregássemos em bom estado, o custo para colocar em situação boa seria incluído no preço do pedágio”, explica o presidente da Agetop.

Projeto técnico

Durante a entrevista, Jayme fez questão de frisar que prezou pela abordagem técnica do projeto que será apresentado em breve. “Não participei e não deixei ninguém da Agetop participar da elaboração do projeto, para que ficasse 100% técnico, sem interferência política, sem beneficiar A, B ou C. Pedi aos técnicos da FGV para que fossem observados os erros e os acertos dos outros modelos de concessão. Quero que esta licitação seja modelo e sirva de inspiração para outros Estados”, garantiu.