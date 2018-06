José Eliton inaugura unidade do Corpo de Bombeiros em Cristalina

O governador José Eliton inaugurou hoje a unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás em Cristalina, município do Entorno Sul do Distrito Federal. O novo quartel dos Bombeiros possibilitará melhor atendimento à população de cerca de 75 mil pessoas de Cristalina e dos distritos de São Bartolomeu, Campos Lindos e Domiciano Ribeiro, além de municípios vizinhos.

Os recursos para a construção da Companhia Independente dos bombeiros de Cristalina fazem parte da parceria entre o Governo de Goiás e a prefeitura e somam R$ 700 mil. Além de membros da corporação e comunidade, o governador esteve acompanhado do Coronel Márcio André de Morais, comandante geral do Corpo de Bombeiros, que testemunhou em seu discurso “os esforços do governador José Eliton para que esse projeto saísse do papel”.

Ele enalteceu os avanços que estão sendo conquistados pela atual administração. “Avanços na valorização dos servidores da segurança pública, especialmente na melhoria das condições de trabalho dos Bombeiros. Por isso, o meu profundo respeito e gratidão ao governador”, sublinhou.

Programas sociais

Em Cristalina, o governador também entregou 802 cartões do programa Renda Cidadã a novas famílias beneficiárias. “Em momento de crise é necessário que o Estado ajude as pessoas mais humildes”, frisou ao lamentar “a insensibilidade” daqueles que criticam os programas assistenciais do governo. “Quem precisa sabe a importância do Renda Cidadã”, enfatizou.

“A agenda da solidariedade é a que mais me emociona no governo. Estamos dando cidadania às famílias que tiveram menos oportunidades. Esse é o papel mais significativo de um governo que olha pelas pessoas, coloca o bem comum em primeiro lugar”, reforçou.