BOMBEIROS MILITARES DE LUZIÂNIA RESGATAM CAMINHÃO QUE CAIU NO RIO SÃO BARTOLOMEU

Na tarde da ultima segunda-feira, 11, a equipe de mergulho do 5º Batalhão Bombeiro Militar, de Luziânia, finalizou o resgate de um caminhão que estava submerso no Rio São Bartolomeu na GO-010. O acidente ocorreu no sábado, 9, mas o veículo de grande porte só pode ser retirado nesta segunda-feira devido a necessidade de um caminhão guincho para auxiliar o serviço. O corpo do motorista foi retirado pela mesma guarnição no domingo, após uma operação que durou cerca de 24 horas.

