Foragido da justiça é preso com caminhão roubado em Senador Canedo/Flor do ipê

Os policiais chegaram até o suspeito após constatarem que um cavalo de um caminhão que estava estacionado na porta de sua residência, no Residencial Flor do Ipê, estava com a placa adulterada. Após puxarem as informações e verificarem que o veículo apresentava informações diferentes, os policiais ficaram no local até o momento em que o suspeito saiu de dentro da casa. Ao ser abordado pela equipe, ele informou um nome falso, mas a polícia descobriu sua verdadeira identidade.

A equipe descobriu que o cavalo do caminhão pertencia a uma carga de óleo vegetal que foi roubada na última sexta-feira (8), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Indagado sobre a carga, o suspeito ficou em silêncio.

Segundo a corporação, na casa foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições intactas, além de um caderno para anotações de comercialização de drogas, 500 gramas de crack, uma porção de maconha, três bloqueadores de sinais e dois rádios comunicadores.

Durante a prisão, o suspeito não passou detalhes para a polícia e disse apenas que guardava os objetos na casa. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Investigações Criminais (Deic) e posteriormente será transferido para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Canedo.